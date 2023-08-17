По итогам прошедших вступительных экзаменов в вузы Узбекистана в 2023 году проходной балл не набрали чуть менее половины абитуриентов. На это обратил внимание первый заместитель генерального директора УзА, юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев.

По данным Государственного центра тестирования (ГЦТ), в этом году тестовые испытания сдали 888,5 тысячи абитуриентов, из них 439,3, или 49,4% абитуриентов не смогли набрать 56,7 баллов — минимальный проходной порог. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 51,2%.

Источник: Xushnudbek.uz / Telegram

Наихудший результат в этом году был зафиксирован в Сырдаринской области — 54,9% (в прошлом году область тоже была среди антилидеров с 54,3%). Затем следуют Андижанская область — 52,9% (в прошлом году — 52,1%) и Ташкентская область — 52,4% (55,9%).

Всего регионов, где больше половины абитуриентов набрали меньше проходного балла, — восемь. В прошлом году их было девять.

Наилучший результат был достигнут в Ташкенте — 40,8% непоступивших абитуриентов. В прошлом году их было 45,2%.

Источник: mandat.uzbmb.uz

Пять регионов, которые наиболее эффективно улучшили результат по сравнению с прошлым годом:

Ташкент — на 4,4%;

Бухарская область — на 4,4%

Ташкентская область — на 3,5%;

Наманганская область — на 3,3%;

Ферганская область — на 2,4%.

В этом году заявления на поступление в государственные вузы Узбекистана подали более 1,02 миллиона абитуриентов. При этом государственный заказ по приёму на направления бакалавриата на 2023/2024 учебный год составляет только немногим более 190 тысяч.