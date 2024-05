Ўзбекистонда 2024 йилнинг март ойида Teach for Uzbekistan нотижорат таълим лойиҳаси ишга тушди. Лойиҳа доирасида педагогик маълумотга эга бўлмаган 30 нафар ўзбекистонлик республика ҳудудларидан биридаги умумтаълим мактабларида дарс бериш учун танлаб олинади. Финалчилар икки йил давомида муайян фандан дарс беради ва шу билан бир вақтда тайёргарликдан ўтади.

Teach for Uzbekistan — дунёнинг 63 мамлакатида шу каби ташаббусларни қўллаб-қувватловчи Teach for All глобал тармоғининг ҳамкоридир. Ташкилотнинг мақсади ҳар бир болага, унинг ижтимоий мавқеи ва яшаш жойидан қатъи назар, сифатли таълим беришдан иборат.