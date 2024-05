O‘zbekistonda 2024-yilning mart oyida Teach for Uzbekistan notijorat ta’lim loyihasi ishga tushdi. Loyiha doirasida pedagogik ma’lumotga ega bo‘lmagan 30 nafar o‘zbekistonlik respublika hududlaridan biridagi umumta’lim maktablarida dars berish uchun tanlab olinadi. Finalchilar ikki yil davomida muayyan fandan dars beradi va shu bilan bir vaqtda tayyorgarlikdan o‘tadi.

Teach for Uzbekistan — dunyoning 63 mamlakatida shu kabi tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlovchi Teach for All global tarmog‘ining hamkoridir. Tashkilotning maqsadi har bir bolaga, uning ijtimoiy mavqei va yashash joyidan qat’i nazar, sifatli ta’lim berishdan iborat.