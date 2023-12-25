Ещё девять мужчин задержаны по подозрению в преступной деятельности в Ташкенте в рамках мероприятий «Ударные 40 дней», сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД столицы. В воскресенье сообщалось о задержании шести человек, включая сына задержанного ранее «Бахти Ташкентского» Ихтиёра Кудратуллаева.

В управлении сообщили, что следствие всё ещё продолжается. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Список задержанных:





Фазлиддин Муҳиддинович Камалов (1973 года рождения) — часть 2 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Узбекистана;





Ниёз Ибодов (1954) — часть 3 статьи 165 УК (вымогательство);





Лутфилла Рихсиллаевич Умаров (1972) — часть 2 статьи 165 (вымогательство) и статья 276 УК (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта);





Фозил Искандар угли Эркинов (1997) — часть 2 статьи 165 (вымогательство);





Бегзод Юлдашевич Саидов (1985) — часть 2 статьи 165 (вымогательство);





Шерзоджон Зокир угли Самандаров (1996) — часть 2 статьи 165 (вымогательство);





Едгар Раҳматиллаевич Асатиллаев (1988) — часть 2 статьи 165 (вымогательство);





Иззатилла Исматилла угли Ахмаджонов (2000) — часть 2 статьи 165 (вымогательство);





Сирожиддин Вахабович Муминов (1973) — часть 2 статьи 276 УК (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта).

Граждан просят обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий указанных лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо по Telegram: 99−370−73−94. Конфиденциальность гарантируется.