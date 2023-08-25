В городе Навои запланировано провести эксперимент по отключению от электроснабжения квартир за долги по обязательным взносам и платежам за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также благоустройство прилегающего земельного участка.

Это предусмотрено «дорожной картой» по эффективному управлению многоквартирными домами, утверждённой постановлением президента Узбекистана от 15 августа.

Разработать порядок отключения до 1 октября поручено заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Озоде Жураевой.

Будут ли эксперимент расширять на всю страну, в документе не уточняется.

Минимальный перечень услуг и работ для содержания на требуемом уровне общего имущества дома утверждается Министерством строительства и ЖКХ.

К 1 октября Минстрой и Верховный суд также должны обобщить практику применения законов судами при решении споров, связанных с управлением многоквартирными домами.