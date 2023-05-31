Фонд развития культуры и искусства Узбекистана сообщил о том, что 11 узбекских мастеров-ремесленников впервые включены в знаменитый путеводитель Homo Faber Guide.

В число получивших признание мастеров вошли:

керамист в пятом поколении Акбар Рахимов;

мастер золотошвейного искусства Нодир Расулов;

художник-керамист Абдулвахид Бухорий (Каримов);

мастер сюзане Мадина Касымбаева;

чеканщик, мастер по меди Джурабек Сидиков, мастер резьбы по дереву Одамбой Машарипов;

реставратор старинных книг и создатель живописной миниатюры Давлат Тошев;

мастер по изготовлению ножей Хасан Усманов;

мастер по изготовлению шёлковых тканей Нурмухаммад Валиев;

Сабина Бурханова, сохраняющая старинное ремесло ковроткачества в его яркой региональной уникальности;

братья Зариф и Ислам Мухтаровы, воссоздающие на бумажной фабрике Meros традиционные технологии изготовления самаркандской бумаги, восходящие к VII веку н. э.

«Это не только значительное достижение для всей Центральной Азии, но и признание уникальности узбекских ремесленных традиций Фондом поддержки творчества и мастерства Микеланджело», — говорится в сообщении.





30 и 31 мая в старом городе Бухары прошли дискуссии, мастер-классы и семинары, чтобы отметить это достижение и способствовать развитию международного культурного обмена в области традиционных ремесел.

30 мая программу культурных мероприятий открыла презентация «Узбекской главы» Homo Faber Guide, которую провели исполнительный директор Фонда Микеланджело Альберто Кавалли и исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова. В панельной дискуссии «Сила ремесла» приняли участие известные дизайнеры и ремесленники Нада Дебс (Ливан) и Ахмад Ангави (Саудовская Аравия).

«Мы рады сотрудничеству с Фондом развития искусства и культуры Узбекистана, которое легло в основу как „Узбекской главы“, так и всей культурной программы, посвящённой включению первых мастеров-ремесленников из Центральной Азии в Homo Faber Guide…Мы с нетерпением ждём возможности открыть для себя всё богатство мастеров Узбекистана, благодаря бесценным рекомендациям Фонда развития искусства и культуры», — рассказал Альберто Кавалли.





Гаянэ Умерова отметила, что появление «Узбекской главы» в Homo Faber Guide — это «важный шаг на пути внутреннего самоопределения традиционной узбекской культуры».

«Только через осознание ценности ремёсел, история которых насчитывает сотни лет, мы можем говорить о сохранении своей культурной идентичности. Для нас появление „Узбекской главы“ — это гораздо больше, чем признание конкретных мастеров, это признание всей узбекской культуры», — сказала она.

В рамках специальных мероприятий, посвящённых включению узбекских мастеров в путеводитель Homo Faber Guide, руководители Фонда Микеланджело посетят Самарканд и познакомятся с местными ремесленниками и объектами культурного наследия.





Фонды также предоставят уникальную возможность 10 иностранным студентам и молодым специалистам, изучающим искусство вышивки, посетить Бухару для обмена опытом с узбекскими сверстниками и мастерами, погрузиться в историю и культуру Узбекистана, познакомиться с традициями и обычаями, а также встретиться с известными ремесленниками, представленными в Homo Faber Guide.

Поддерживая этот культурный обмен, редактор Homo Faber Guide Андреа Томаси также отправится в поездку по стране, чтобы узнать больше о ремесленных площадках, экспертах и мастерах. Это исследование призвано расширить присутствие узбекских ремесленных традиций на сайте Homo Faber Guide до конца 2023 года.





Программа мероприятий направлена на:

укрепление международного сотрудничества и установление долгосрочного партнёрства между Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и Фондом Микеланджело;

демонстрацию позиции Узбекистана в отношении международного развития творчества и ремёсел;

усиление позиции Бухары в качестве кандидата на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО;

привлечение ремесленников для содействия развитию страны через проекты Фонда Микеланджело;

знакомство мастеров вышивки всего мира с золотым шитьём и стимулирование творчества в местных мастерских.

Мероприятия под эгидой проекта Homo Faber в Бухаре — это новая традиция, которая должна стать ежегодным событием, отметили в фонде.