Фонд развития культуры и искусства Узбекистана сообщил о том, что 11 узбекских мастеров-ремесленников впервые включены в знаменитый путеводитель Homo Faber Guide.
В число получивших признание мастеров вошли:
- керамист в пятом поколении Акбар Рахимов;
- мастер золотошвейного искусства Нодир Расулов;
- художник-керамист Абдулвахид Бухорий (Каримов);
- мастер сюзане Мадина Касымбаева;
- чеканщик, мастер по меди Джурабек Сидиков, мастер резьбы по дереву Одамбой Машарипов;
- реставратор старинных книг и создатель живописной миниатюры Давлат Тошев;
- мастер по изготовлению ножей Хасан Усманов;
- мастер по изготовлению шёлковых тканей Нурмухаммад Валиев;
- Сабина Бурханова, сохраняющая старинное ремесло ковроткачества в его яркой региональной уникальности;
- братья Зариф и Ислам Мухтаровы, воссоздающие на бумажной фабрике Meros традиционные технологии изготовления самаркандской бумаги, восходящие к VII веку н. э.
«Это не только значительное достижение для всей Центральной Азии, но и признание уникальности узбекских ремесленных традиций Фондом поддержки творчества и мастерства Микеланджело», — говорится в сообщении.
30 и 31 мая в старом городе Бухары прошли дискуссии, мастер-классы и семинары, чтобы отметить это достижение и способствовать развитию международного культурного обмена в области традиционных ремесел.
30 мая программу культурных мероприятий открыла презентация «Узбекской главы» Homo Faber Guide, которую провели исполнительный директор Фонда Микеланджело Альберто Кавалли и исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова. В панельной дискуссии «Сила ремесла» приняли участие известные дизайнеры и ремесленники Нада Дебс (Ливан) и Ахмад Ангави (Саудовская Аравия).
«Мы рады сотрудничеству с Фондом развития искусства и культуры Узбекистана, которое легло в основу как „Узбекской главы“, так и всей культурной программы, посвящённой включению первых мастеров-ремесленников из Центральной Азии в Homo Faber Guide…Мы с нетерпением ждём возможности открыть для себя всё богатство мастеров Узбекистана, благодаря бесценным рекомендациям Фонда развития искусства и культуры», — рассказал Альберто Кавалли.
Гаянэ Умерова отметила, что появление «Узбекской главы» в Homo Faber Guide — это «важный шаг на пути внутреннего самоопределения традиционной узбекской культуры».
«Только через осознание ценности ремёсел, история которых насчитывает сотни лет, мы можем говорить о сохранении своей культурной идентичности. Для нас появление „Узбекской главы“ — это гораздо больше, чем признание конкретных мастеров, это признание всей узбекской культуры», — сказала она.
В рамках специальных мероприятий, посвящённых включению узбекских мастеров в путеводитель Homo Faber Guide, руководители Фонда Микеланджело посетят Самарканд и познакомятся с местными ремесленниками и объектами культурного наследия.
Фонды также предоставят уникальную возможность 10 иностранным студентам и молодым специалистам, изучающим искусство вышивки, посетить Бухару для обмена опытом с узбекскими сверстниками и мастерами, погрузиться в историю и культуру Узбекистана, познакомиться с традициями и обычаями, а также встретиться с известными ремесленниками, представленными в Homo Faber Guide.
Поддерживая этот культурный обмен, редактор Homo Faber Guide Андреа Томаси также отправится в поездку по стране, чтобы узнать больше о ремесленных площадках, экспертах и мастерах. Это исследование призвано расширить присутствие узбекских ремесленных традиций на сайте Homo Faber Guide до конца 2023 года.
Программа мероприятий направлена на:
- укрепление международного сотрудничества и установление долгосрочного партнёрства между Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и Фондом Микеланджело;
- демонстрацию позиции Узбекистана в отношении международного развития творчества и ремёсел;
- усиление позиции Бухары в качестве кандидата на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО;
- привлечение ремесленников для содействия развитию страны через проекты Фонда Микеланджело;
- знакомство мастеров вышивки всего мира с золотым шитьём и стимулирование творчества в местных мастерских.
Мероприятия под эгидой проекта Homo Faber в Бухаре — это новая традиция, которая должна стать ежегодным событием, отметили в фонде.