Днём 17 декабря на Юнусабаде в Ташкенте мужчина избил 18-летнего парня, который гулял с собакой. Историей поделилась мать пострадавшего Кристина Саттарова на своей странице в Facebook.

«Подросток 18 лет гулял с собакой… На прогулке пёс подошёл и понюхал девочку, агрессии не проявил, отошёл. Папа девочки 40 лет подбежал и начал пинать собаку, ребёнок мужчину оттолкнул, на что тот мужчина его ударил. Результат драки — ребёнок с переломом позвоночника в больнице», — написала женщина с просьбой свидетелям драки откликнуться.

В беседе с «Газетой.uz» Кристина Саттарова рассказала об обстоятельствах произошедшего. В тот день она была дома и о том, что что случилось, знает по рассказу сына Дмитрия.

Девочка лет девяти несла коробки на пункт сбора мусора, собака её понюхала, и они разошлись. После этого парень услышал, как кто-то его окликнул сзади, к ним подошёл мужчина и стал пинать животное. Когда Дмитрий попытался дать отпор и защитить животное, мужчина повалил его на землю и стал пинать.

Кристина Саттарова вспоминает: «Сын дополз до дома и сказал: „Мама, мне очень больно, вызывай скорую, у меня спина болит“».

«Скорая» отвезла юношу в городскую клиническую больницу №7, где сделали рентген. Согласно справке, у пострадавшего «ушиб мягких тканей головы, подкожная гематома верхнего века левого глаза, закрытый компрессионный перелом поясничного позвонка».

Дмитрия госпитализировали в травматологическое отделение, вечером пришёл участковый, взял объяснительную и заявление.

В пресс-службе ГУВД Ташкента «Газете.uz» уточнили, что мужчина тоже подал заявление, поскольку у него зафиксирован перелом носа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана.

«Оба получили телесные повреждения: у мужчины сломан нос, а у парня — позвоночник. Назначено проведение судмедэкспертизы, но из-за того, что парень до сих пор в больнице, экспертиза ещё не окончена. В ходе следствия все доводы сторон будут изучены, по окончании следствия будет принято законное решение», — сообщила пресс-секретарь ГУВД Нилуфар Мадиева.

В интервью блогеру Исламу Капарзо Дмитрий сказал, что только пытался защищаться от ударов и оттолкнуть от себя нападающего.

На сегодняшний день у Дмитрия по-прежнему болит спина, он не может двигаться и сидеть. Вечером 26 декабря была проведена судмедэкспертиза, результаты которой должны быть скоро готовы.

Зафиксирована травма и у собаки — ветеринары диагностировали ушиб печени. Сейчас, по словам Кристины Саттаровой, животное почти не ест, боится людей и прячется от них. Кристина Саттарова также написала заявление в Общество защиты животных «Mehr va oqibat» с просьбой помочь принять законные меры к мужчине.