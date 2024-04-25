Yandex открыл доступ к серии лекций для школьников о применении технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение, для решения социальных задач. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании.

Лекции доступны на узбекском и русском языках и адаптированы под уровень знаний учеников школ.

В программе лектория доступны следующие лекции:

Как сделать приложение доступным для людей с инвалидностью, ведёт руководитель направления инклюзии в Yandex Валерия Курмак.

Как ИИ помогает в социальных и экологических проектах, ведёт директор по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud Анна Лемякина.

Как Yandex Taxi распределяет заказы и какие технологии делают поездки безопаснее, ведёт руководитель команды machine-learning-разработки в Yandex Taxi Анна Козлинская.

Как построить эффективную коммуникацию в команде, ведёт HR директор Yandex Дарья Золотухина.

«В каждой стране, где есть Yandex, мы вкладываемся в образование и развитие интереса к IT уже со школы. Это долгосрочная инвестиция в будущие поколения специалистов, которые придут в индустрию», — отметила Дарья Золотухина.

Впервые серия лекций была проведена для участниц Technovation Girls — международной STEM и бизнес-программы для девушек, которая реализуется в Узбекистане при поддержке Yandex, ННО Tech4impact и Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Записи лекций можно найти на YouTube-канале Technovation Uzbekistan.