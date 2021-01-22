Антимонопольный комитет Узбекистана дал заключение по проекту документа о внесении поправок в постановление Кабинета министров от 12 июня 2020 года «О дополнительных мерах по ремонту и обновлению лифтового оборудования многоквартирных домов республики в 2021 — 2027 годах» (ПКМ-376).

Проектом, разработанным Министерством жилищно-коммунального обслуживания, предлагается возложить на ООО «Технопарк» обязанности генерального подрядчика по ремонту и замене устаревших лифтов в многоквартирных домах по всей стране, установке лифтов в новостройках, а также возложить на эту компанию мониторинг лифтового оборудования в домах и предоставление современных диспетчерских услуг. В самом постановлении указано, что генеральные проектировщик и подрядчик должны быть отобраны на основе тендера или конкурсных торгов.

«Технопарк» также может получить право проведения работ по укреплению материально-технической базы, предназначенной для обслуживания лифтового оборудования ГУП «Ремонтно-восстановительная служба». В то же время компания должна будет на практических курсах подготовки обучать и переобучать специалистов государственного предприятия.

В постановлении правительства определено, что до 1 декабря 2020 года МинЖКО и Мининфоком должны были разработать и внедрить цифровую платформу по мониторингу технического состояния лифтов и фиксации в реальном времени аварийных случаев. Данный срок предлагается продлить до 1 апреля 2021 года с включением в список исполнителей и компанию «Технопарк».

В заключении АМК говорится, что возложение на «Технопарк» вышеуказанных обязанностей противоречит закону «О конкуренции» и указу президента от 8 сентября 2017 года. В частности, нарушаются моменты, связанные с безосновательным предоставлением отдельным хозяйственным субъектам эксклюзивных прав, индивидуальных льгот и преференций.

Комитет также напомнил, что другим указом главы государства от 13 августа 2019 года органам государственного управления и местным органам власти запрещается разрабатывать и вносить для рассмотрения в Кабинет министров документы, предусматривающие предоставление права в виде исключения прямого заключения договоров в проведении госзакупок.

Антимонопольный комитет подчеркивает, что пункт с отсрочкой разработки цифровой платформы противоречит законам «О государственных закупках» и «О конкуренции». Изучив эти и другие предложения, АМК считает нецелесообразным принятие данного проекта постановления.

Во время визита президента Шавката Мирзиёева в «Технопарк» стало известно, что на предприятии планируют ввести в строй 15 производств общей стоимостью более 393 млн долларов в течение 2020−2021 годов. Они будут производить стиральные машины, кухонные плиты, холодильники и морозильники, промышленные кондиционеры, лифты и эскалаторы, другую электротехническую продукцию.

Согласно постановлению правительства, в 2021—2027 годы по стране планируется отремонтировать и заменить 3562 лифта (84 — ремонт, 3478 — замена), потратив на это 665 млрд сумов.

О компании «Технопарк»

Напомним, согласно открытым данным Центра государственных услуг, компания «Технопарк» была зарегистрирована 10 июня 2019 года. Вид деятельности — производство электробытовых приборов. Единоличным учредителем компании с уставным фондом в 10,1 млрд сумов (было — 400 млн сумов) значится хокимият Ташкента. Главой «Технопарка» является Сарвар Ахадов. Из информации АО Techno Continental об изменениях в наблюдательном совете, размещенной на сайте Единого портала корпоративной информации, следует, что Ахадов ранее возглавлял СП Dream Production, на производственных площадках которого выпускаются кондиционеры Artel. Учредителем Dream Production является хоким Джахонгир Артыкходжаев.