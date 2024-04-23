Сборная Узбекистана по дзюдо завершила участие на чемпионате Азии в Гонконге с 7 медалями — 1 золотой, 1 серебряной и 5 бронзовыми. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В последний день континентального первенства прошли схватки в командном миксте. В четвертьфинале дзюдоисты Узбекистана победили команду Туркменистана, а в полуфинале уступили сборной Монголии. В борьбе за третье место они вышли на татами против представителей сборной Южной Кореи и победили со счётом 4:1.
До этого проходили поединки в индивидуальном направлении.
Медалисты
Золото:
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
Серебро:
-73 кг: Муроджон Йулдошев
Бронза:
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-70 кг: Шохиста Назарова
Командный микст.