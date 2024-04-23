Сборная Узбекистана по дзюдо завершила участие на чемпионате Азии в Гонконге с 7 медалями — 1 золотой, 1 серебряной и 5 бронзовыми. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В последний день континентального первенства прошли схватки в командном миксте. В четвертьфинале дзюдоисты Узбекистана победили команду Туркменистана, а в полуфинале уступили сборной Монголии. В борьбе за третье место они вышли на татами против представителей сборной Южной Кореи и победили со счётом 4:1.

До этого проходили поединки в индивидуальном направлении.

Медалисты

Золото:

-100 кг: Музаффарбек Турабоев

Серебро:

-73 кг: Муроджон Йулдошев

Бронза:

-60 кг: Достон Рузиев

-66 кг: Сардор Нуриллаев

-52 кг: Диёра Келдиёрова

-70 кг: Шохиста Назарова

Командный микст.