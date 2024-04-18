Борцы Узбекистана завоевали 7 медалей на чемпионате Азии среди взрослых в Бишкеке (Кыргызстан) — 2 серебряные и 5 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Серебро:

-86 кг: Джавраил Шапиев (вольная борьба);

-92 кг: Шерзод Поёнов (вольная борьба).

Бронза:

-79 кг: Асомиддин Хасанов (вольная борьба);

-72 кг: Абдулло Алиев (греко-римская борьба);

-77 кг: Дониёрхон Набиков (греко-римская борьба);

-82 кг: Мухаммадкодир Расулов (греко-римская борьба);

-87 кг: Рахимжон Узоков (греко-римская борьба).

С подробными результатами можно ознакомиться здесь.

В общекомандном зачёте победила сборная Ирана — завоевав пять золотых, три бронзовых награды и 190 очков командного зачёта. Второе место заняла сборная Японии — два золота, серебро, две бронзы и 130 очков. Замкнули тройку хозяева чемпионата — золото, серебро, две бронзы и 121 очко. Узбекистан занял шестое место с 85 очками.

С 19 по 21 апреля в столице Кыргызстана состоится лицензионный турнир для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В нём за олимпийские путёвки будут бороться и представители сборной Узбекистана.