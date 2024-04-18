В родильном отделении медобъединения Бостанлыкского района Ташкентской области скончалась 29-летняя беременная, сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

Она обратилась в медучреждение с жалобами на недомогание 13 апреля. Пациентку, находившуюся на 8-м месяце беременности, положили на сохранение и прописали укол антибиотика, несмотря на имеющуюся в медицинской книжке отметку об аллергии. После укола ей стало плохо, и её срочно перевели в реанимацию.

«После укола произошла острая аллергическая реакция и тяжёлая форма анафилактического шока. Состояние пациентки было очень тяжёлым, поэтому её перевели в реанимационное отделение», — рассказал реаниматолог медобъединения.

Супруг погибшей рассказал, что она пришла в себя и узнала, что ребёнок умер в утробе. Ей дали успокоительное и продолжили реанимационные действия. Её состояние оценивалось как очень тяжёлое.

Затем женщина впала в кому и пробыла в ней два дня, после чего скончалась. Сообщается, что это был бы первый ребёнок пары, поженившейся прошлым летом.

Врач, назначивший укол антибиотика, отстранён от занимаемой должности.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится доследственная проверка. Ташкентская областная прокуратура взяла расследование под свой контроль.