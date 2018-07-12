Система получения разрешений городских и районных управлений народного образования для заверения анкеты-заявления на выезд несовершеннолетнего лица за рубеж отменена. Теперь анкета заверяется печатью учреждения среднего образования. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Ранее учащиеся школ и других учебных заведений Узбекистана должны были получить разрешение в управлении народного образования, что отнимало время и создавало лишнюю волокиту.