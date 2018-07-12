Система получения разрешений городских и районных управлений народного образования для заверения анкеты-заявления на выезд несовершеннолетнего лица за рубеж отменена. Теперь анкета заверяется печатью учреждения среднего образования. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
Ранее учащиеся школ и других учебных заведений Узбекистана должны были получить разрешение в управлении народного образования, что отнимало время и создавало лишнюю волокиту.
Тина Ливина
У меня дети учатся в России должны приехать в Узб. чтобы получить биопаспорт и уехать обратно. Выдадут ли им биопаспорт? И что нужно для этого сделать. Подскажите пожалуйста.
Davron Akramov
Ну наконец то! Какая волокита была, чтобы вывезти ребенка на море, сколько усилий и нервов.
США S.
Ураааа , наконец-то. Хорошая новость.
usmon sultanov
Тина Ливина, конечно дадут. Необходимо обратиться в паспортный стол / ОВИР по месту постоянной прописки, там Вам всё разъяснять.
Slava K
to Тина Ливина
Запишитесь на прием в паспортный стол к дате их приезда (очередь большая), если не успеваете — сходите на прием к начальнику паспортного стола — объясните ситуацию.
Получение паспорта много времени не займет, особенно если это простой обмен паспорта старого на “Био“.
Vovin Deggial
Лучше бы сразу отменили разрешения. Что это за бюрократия?!
Сардор Исматуллаев
А с кого числа или года он вступает в силу
Artem Is
Давайте, теперь махаллинские справки отменяйте, и народ скажет вам Спасибо!
Dimitar Klass
Наконец-то поняли что справка МНО ничего не решает и ничего не гарантирует. И таких справок море, например разрешение родителей на выезд совершеннолетней девушки. Изначальная идея была что надо оградить девушек от проституции зарубежом. С одной стороны почему всех девушек подозревают в этом деле? С другой стороны ни одна даже самая плохая девушка не сознается в плохих планах родителям, будет говорить что еде работать няней, горничной, продавщицей или вообще учиться. В областях вообще до парадокса доходило. Там требуют разрешения для всех женщин до 40 лет. Сорокалетняя женщина может иметь 20 летнюю дочь. Получается как мать она может дать разрешение дочери, а вот сама себе не может, должна идти к своим родителям.