В 2022 году в Узбекистан было возвращено 43 ребёнка, оставшихся без попечения родителей за границей. Об этом на брифинге в АИМК 7 марта сообщила пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Фатима Мадрахимова.

Из общего числа возвращённых детей 37 были вывезены из России, 4 — из Казахстана и 2 — из Турции.

Процессом возвращения детей занимался офис детского омбудсмана в сотрудничестве с МВД.

В течение года к представителям детского омбудсмана в России и Казахстане поступило 15 обращений, все они, как сообщила Фатима Мадрахимова, были разрешены положительно.

Она также сообщила, что всего в 2021—2022 годах по Узбекистану было ликвидировано 21 детское учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в стране создано 139 семейных детских домов, в которых воспитываются 822 ребенка.