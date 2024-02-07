Четырёхсторонняя встреча с участием руководства министерств транспорта и железнодорожных администраций Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Катара состоялась 6 февраля в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

«На встрече рассмотрены вопросы реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги», — говорится в сообщении. В ходе переговоров делегации обсудили также механизмы финансирования проекта, вопросы строительства и технические детали.

В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». В октябре прошлого года компания «Узбекистон темир йуллари» провела презентацию проекта Трансфаганской железной дороги для министерства транспорта Катара.