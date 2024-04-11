В канале Бурджар на территории Чиланзарского района Ташкента утонули три человека. Один из них ещё разыскивается, сообщает телеканал Renessans TV.

Инцидент произошёл 10 апреля. По словам очевидцев, 5-летний мальчик во время игры на набережной по неосторожности упал в воду. Женщина, которая увидела его, прыгнула в воду, чтобы его спасти, но из-за сильного течения она тоже утонула. Ещё один человек пытался помочь им, но его тоже унёс поток воды, говорится в сюжете.

Начальник пресс-службы Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента Зухриддин Курбонов сообщил, что спасатели нашли тела мальчика и женщины, но продолжают поиски мужчины. Отмечается, что женщина и ребёнок не были родственниками.