Сборная Узбекистана завоевала 3 золотых и 1 бронзовой медали на Кубке мира по тяжёлой атлетике, который проходил с 31 марта по 11 апреля в Таиланде, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В соревнованиях, в которых приняли участие 466 спортсменов из 110 стран, мужская команда заняла четвёртое место в медальном зачёте после КНДР (7−1−3), Китая (5−1−2) и Армении (3−1−1).





Все награды были завоёваны среди мужчин в категории до 109 кг. Олимпийский чемпион Токио-2020 Акбар Джураев в этом весе стал абсолютным чемпионом, тем самым пополнив копилку делегации страны 3-мя медалями высшей пробы. Он показал результат 189 кг в рывке, 227 кг — в толчке и 416 кг — по сумме двух упражнений.

Ранее он становился чемпионом мира после побед на Кубках мира в Ташкенте в 2021 году и Эр-Рияде 2023 году. «Газета.uz» ранее публиковала большое интервью с наставником Джураева.





Шарофиддин Амриддинов завоевал бронзовую награду в рывке с результатом 170 кг. Он поднял 208 кг в толчке и 378 кг по сумме двух упражнений, но этого было недостаточно для завоевания медалей в данных дисциплинах.





Турсуной Джабборова, которая выступала в весовой категории свыше 87 кг, не смогла завершить соревнования после поднятия 119 кг в рывке.

Турнир является квалификационным для участия в Олимпийских играх 2024 года и отличается от ежегодных чемпионатов мира. Путёвки есть у Акбара Джураева и Рустама Джангабаева, но последний был временно дисквалифицирован за применение допинга.