На чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 7 медалей — 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
С этим результатом мужская сборная Узбекистана заняла второе место по количеству завоёванных наград после Китая и пятое место в очковой классификации после Армении, Китая, Ирана, Колумбии.
Медалисты сборной Узбекистана:
Золото
- -81 кг: Мухаммадкодир Тоштемиров (рывок);
- -109 кг: Акбар Джураев (рывок);
- -109 кг: Руслан Нурудинов (толчок);
- -109 кг: Акбар Джураев (по сумме двух упражнений).
Серебро:
- -109 кг: Акбар Джураев (толчок)
- -109 кг: Руслан Нурудинов (по сумме двух упражнений)
Бронза:
- -81 кг: Мухаммадкодир Тоштемиров (по сумме двух упражнений).