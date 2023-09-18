На чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 7 медалей — 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

С этим результатом мужская сборная Узбекистана заняла второе место по количеству завоёванных наград после Китая и пятое место в очковой классификации после Армении, Китая, Ирана, Колумбии.

Медалисты сборной Узбекистана:

Золото

-81 кг: Мухаммадкодир Тоштемиров (рывок);

-109 кг: Акбар Джураев (рывок);

-109 кг: Руслан Нурудинов (толчок);

-109 кг: Акбар Джураев (по сумме двух упражнений).

Серебро:

-109 кг: Акбар Джураев (толчок)

-109 кг: Руслан Нурудинов (по сумме двух упражнений)

Бронза: