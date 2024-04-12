Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребёнка получила обращение от женщины, чей бывший супруг запрещал их дочери выехать за границу, сообщила пресс-служба детского омбудсмана.

Сообщается, что мужчина не разрешал дочери (2011 года рождения), участвующей в национальной сборной по плаванию, выехать за границу для подготовки к международным соревнованиям по плаванию и участия в Азиатских играх и препятствовал оформлению заграничного паспорта.

Детский омбудсман и другие ведомства разъяснили мужчине о перспективах и будущих возможностях дочери, после чего он дал дочери разрешение, говорится в сообщении.