Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился c президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске 11 апреля. Об этом министр сообщил в своём Telegram-канале.

Глава Беларуси поблагодарил Бахтиёра Саидова за гостеприимство, которое было оказано узбекской стороной во время его недавнего официального визита в Ташкент.

«Мы поставили тогда перед собой амбициозные планы — достичь оборота в торговле в 1 млрд долларов. Я думаю, что у нас времени нет для того, чтобы куда-то отступать, да и не нужно. Мы готовы сыграть свою роль, надеюсь, что и Узбекистан также приложит максимум усилий», — сказал Александр Лукашенко (цитата по его пресс-службе).

Он также выразил благодарность Узбекистану за поддержку Беларуси на её пути к членству в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Особое внимание прошу вас обратить на создание совместных предприятий, о которых мы договаривались. Мы говорили тогда о БелАЗе и так далее. Давайте будем предметно в этом направлении работать. Мы в этом заинтересованы. У нас есть что предложить Узбекистану… Думаю, что, будучи здесь, в Беларуси, если вы захотите посмотреть какие-то наши предприятия, пожалуйста, мы организуем в любое время посещение любого предприятия, чтобы вы могли убедиться, что его продукция приемлема для применения в Узбекистане», — предложил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «всегда была по-дружески и по-братски настроена к Узбекистану и народу этой страны».

«Можете не сомневаться, что так будет всегда. Я часто говорю о том, что мы очень похожи своим трудолюбием, патриотичностью и отношением к своему государству. Поэтому давайте будем выполнять договорённости, которых мы достигли тогда в Ташкенте», — резюмировал он.





Бахтиёр Саидов передал Александру Лукашенко слова приветствия от президента Шавката Мирзиёева. «Он отдельно обратил моё внимание и сказал: „Передай мои наилучшие пожелания моему другу“. Естественно, тот визит, который был совершён вами в Узбекистан, — это исторический визит», — сказал министр.

Узбекистан готов поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень по всем направлениям, заверил он.

В начале февраля президенты Узбекистана и Беларуси договорились нарастить товарооборот до свыше 1 млрд долларов, эффективно использовать торговые коридоры в Южную Азию и нарастить кооперацию в агросекторе, фармацевтике, пищевой и лёгкой промышленности. На форуме регионов были подписаны документы также более чем на 1 млрд долларов.

Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости создать в Узбекистане совместное предприятие с БелАЗом с локализацией производства карьерных самосвалов для строительства медно-обогатительные фабрики.