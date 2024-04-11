Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали в Андижане двух лиц, обещавших предпринимателю победу в тендере, сообщила пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, житель Андижанского района (1966 года рождения) А. Б. и житель Андижана (1971) Х. У. вступили в сговор и «вошли в доверие» руководителя компании, работающей в сфере дорожного строительства.

Сообщается, что они обещали через высокопоставленных знакомых получить для него проект покрытия асфальтобетонного покрытия на 4 км дороги 4Р-112 в Асакинском районе. За это они потребовали 10% от суммы, выделенной для проекта (4,2 млрд сумов).

Правоохранительные органы задержали А. Б. при получении 20 тысяч долларов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статье 211 через статью 28 Уголовного кодекса (соучастие в даче взятки). Они заключены под стражу.