Территория Ташкентского научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (ныне подведомствен Агентству по развитию фармацевтической отрасли) снова оказалась в центре внимания.

В 2019 году Главное управление санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава требовало закрыть действующие здесь предприятия (среди них — «Молочная кухня», Novopharma Plus и другие) из-за обнаружения, как говорилось в постановлении госоргана, скотомогильников и ям Беккари (биотермическая яма для обеззараживания трупов животных — кроме погибших от сибирской язвы). Тяжба длилась с 2014 года — бывший Госкомимущества пытался пересмотреть результаты разгосударствления НПО «Вакцина» в 1993 году («Газета.uz» подробно освещала процесс).

Теперь на этой территории планируется построить комплекс многоэтажных жилых домов (от 16 до 22 этажей) и бизнес-центр. Жители местной махалли «Шайх Шибли» бьют тревогу и обратились во все инстанции и лично к президенту Узбекистана. Они опасаются, что строительные работы приведут к разрушению скотомогильников и ям Беккари и могут привести к биологической и экологической катастрофе.

Заказчиком проектно-сметной документации является фармацевтическая компания Biopharm Plyus, которой принадлежит часть территории института. Проект разработала компания Arx Dizayn San’ati. В документах говорится, что проект согласован с территориальной санитарно-эпидемиологической службой.

В компании заявляют, что никакой опасности нет и ссылаются на заключения СЭС. Жители с ними не согласны и считают, что анализы брались не там, где нужно.

Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов попытался изучить ситуацию и поговорил с жителями, представителями заказчика проекта и разными специалистами.

Проект ЖК.

Biopharm Plyus приватизировала здания института с прилегающей территорией в 2003 году, рассказал заместитель директора компании Шухрат Саидов.

7 января текущего года Министерство строительства и ЖКХ выдало положительное заключение на проект «реконструкции и перепрофилирования в многоэтажный жилой комплекс с помещениями торгово-бытового назначения на нижних этажах».

Согласно эксизному проекту, общая площадь территории составляет 3,82 га, площадь застройки — 10,6 тысячи кв. м. Количество планируемых квартир в жилых домах — более 1900 (с одинаковым количеством мест в подземной парковке).

Опасения жителей

Свои опасения 112 жителей махалли в коллективном обращении, содержащем несколько пунктов, направили на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В письме содержится просьба отменить планы строительства и построить комплекс на окраине города — на территорию рядом с парком «Новый Узбекистан», а на месте территории института создать зелёную зону. Копии письма направлены в Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, столичный хокимият, Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности.

Биологическая опасность — главное опасение жителей махалли. Они уверены, что возведение жилого комплекса на месте института, где разрабатывали и испытывали вакцины и сыворотки, может стать причиной новых эпидемий. Сотрудники института и жители «Шайх Шибли» утверждают, что на этой территории есть несколько ям Беккари и скотомогильники.

В видеообращении к президенту они заявляют, что у заказчика отсутствует документ, разрешающий начинать строительство. Они напоминают, что в институте во времена СССР проводились опыты с опасными бактериями, в том числе сибирской язвой. Согласно санитарным нормам, заявляют они, вокруг скотомогильников должна быть широкая санитарная зона.

Жители говорят, что территория НИИ имела закрытый контур для обращения, то есть какие-либо отходы отсюда не вывозились, их утилизация проходила там же. Сейчас же туда заезжают крупные машины, которые могут разнести опасные бактерии по городу, а рабочие не имеют средств защиты, поскольку не имеют представления об опасности.

Нагрузка на коммуникационные сети. На сегодняшний день в махалле проживает около 1000 человек. Жители обеспокоены тем, что строительство крупного комплекса скажется на всей инженерной системе махалли, от канализации до электрических мощностей. «Напор воды слабый, газ зимой еле-еле горел, электричество „моргает“. Минувшей зимой напряжение должно было быть 220 вольт, но оно упало до 150 — котёл включить невозможно», — сказал в интервью житель махалли Искандер Юлдашев.

Увеличение количества автомобилей. Жители опасаются, что узкие улицы махалли заполнят сотни автомобилей, которые будут парковаться у их домов. «У нас рядом мечеть. В часы молитвы в махалле образуется пробка. Дополнительные автомобили увеличат нагрузку», — отметил Искандер Юлдашев.

Повышение нагрузки на школу. Жители считают, что появление ЖК повысит нагрузку в ближайшей школе №70, что приведёт к ухудшению качества образования. «Застройщик уверяет, что в проектном документе есть школа. На самом деле её нет — я изучил документы. В нашей микрорайоне есть один государственный детский садик и один частный. И одна школа. В каждом классе по 45−50 человек», — подчеркнул Искандер Юлдашев.

Заместитель директора Biopharm Plyus Шухрат Саидов прокомментировал вопрос коммуникационных сетей.

«Наше предприятие работает минимум с 1990-х годов. У нас всегда были и до сих пор имеются необходимые мощности по коммуникациям. И по электричеству, и во воде, и по газу, и по канализации, — заявил Шухрат Саидов. — У нас есть своя трансформаторная подстанция. От неё у нас есть 27 субабонентов. Мы своё электричество отдаём 27 субабонентам. Это гостиница Radisson, это офис ЮНЕСКО, это Novopharma Plus, это „Молочная кухня“. Они у нас питаются. Мы можем питать махаллю, но нам махаллинское питание не нужно».

Есть ли скотомогильники и ямы Беккари?

Заказчик проекта, жители и специалисты расходятся в заявлениях о том, есть ли на территории скотомогильники и ямы Беккари и представляют ли они опасность.

Заместитель директора НИИ вакцин и сывороток (сейчас институт находится в здании, которое принадлежит Biopharm Plyus) Орифжон Бекназов показал три круглых бетонных кольца на территории и заявил, что они являются ямами Беккари.





В свою очередь, директор Узбекского химико-фармацевтического научно-исследовательского института Агентства по развитию фармацевтической отрасли, доктор медицинских наук, профессор Ибрагим Маматкулов (бывший заместитель директора НИИ вакцин и сывороток) назвал круглые кольца очистными сооружениями и указал на небольшое квадратное кирпичное сооружение рядом с муфельной печью, назвав его ямой Беккари.





Справа — муфельная печь и предполагаемая яма Беккари (квадратное сооружение).





Муфельная печь.

«На территории есть ямы Беккари. Одна из них расположена рядом с муфельной печью. Яма глубиной 10−12 метров. В них сбрасывали животных, которые умирали в результате заражения вирусом и на которых не сработала вакцина. Сначала их сжигали, а останки — тушу и кости — сбрасывали в эти ямы. На территории есть и скотомогильники. Там хоронили животных, которые умирали своей смертью. Их тоже заражали вирусом, но они были безвредны», — рассказал Маматкулов.

Ибрагим Маматкулов заявил, что в институте разрабатывали 137 наименований вакцин.

Заведующая виварием Марина Салахутдинова, которая работает в институте с 2004 года, рассказала, что её наставник Николай Шереметьев, бывший заведующий лаборатории микробиологии, запрещал приближаться к территории, где ныне строители берут замеры.

«„Не подходите туда, здесь сжигались заражённые животные. Эту яму трогать нельзя“, — говорил он»,-- поделилась она.

Шухрат Саидов говорит, что вопрос о существовании ям Беккари поднимается с 2018 года. «В тот год нашу территорию оцепили. Пришли спецназ, люди в химзащите с какими-то аппаратами. Всё проверили. Приехал премьер-министр. После этого СЭС постановила закрыть „Молочную кухню“ и Novopharma Plus на 10 дней. Предприятия подали в суд», — сказал он.

Представитель компании-заказчика показал документ, подтверждающий, что Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и Государственный комитет по ветеринарии и развитию животноводства дважды брали пробы земли: 6 и 25 декабря 2018 года для определения наличия или отсутствия особо опасных инфекционных возбудителей. «Представители СЭС приходили к нам и ничего не нашли», — сказал он. Результаты анализов он не показал.

Круглые бетонные кольца Шухрат Саидов назвал очистными сооружениями, ссылаясь на слова Хасана Абдусаматова, который работал в институте с 1970-х по 2001 год. «Они проводили дезинфекцию цехов, сказал нам Хасан ака. Прежде чем сливать воду в городскую канализацию, они в этих кольцах обеззараживали воду и только потом сливали в общую канализацию», — заявил он.

Корреспондент «Газеты.uz» посетил территорию института вместе с представителями заказчика. Они указали на трубы и не очень большую глубину колец. Рядом находится башня, от которой могла подаваться вода.









В 2020 году Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и Институт вакцин и сывороток провели анализ почвы во исполнение постановления президента о развитии биотехнологий и совершенствовании системы обеспечения биологической безопасности страны. Ибрагим Маматкулов на тот момент занимал должность заместителя директора института.

«Мы вызвали ветеринаров, показывали им места, дали сохранившиеся архивные карты. Показали очистные сооружения», — сказал Маматкулов.

Он предоставил документ с результатами анализов. Целью проверки было выявления патогенов ботулизма, столбнячной и газовой гангрены, говорится в документе. Замеры брались в трёх местах: под муфельной печью, из скотомогильника и из ямы Беккари (что подтверждает наличия этих сооружений) на глубинах 25, 50 и 70 см.





В протоколе говорится, что возбудителей сибирской язвы B.anthracis (антракс) и указанных выше болезней не обнаружено.

При этом в нескольких образцах, взятых под муфельной печью и из ямы Беккари, была выявлена культура штамма B.pseudoanthracis (псевдоантракс), указывает Маматкулов.

Опираясь на результаты этих анализов, жители и сотрудники института убеждены, что в земле присутствует сибирская язва.

«Сибирская язва может менять свою форму. R-форма убивает животных. А когда вирус долго хранится в почве, он может перейти в S-форму. Эта форма не должна вызвать болезнь. Псевдоантракс — не патогенный. Антракс — патогенный. Есть бактерии, которые живут в почве столетиями. Они образуют споры. Они вегетируют, прорастают в почве. Поэтому, когда от сибирской язвы умирает животное, его сжигают и на этом месте ставят надпись. Данные вводятся в соответствующий атлас. У нас есть соответствующие атласы. Перед тем, как использовать вакцины на людях, их сначала испытывают на лабораторных мышах, крысах, кроликах, а затем — на более высоких животных: лошадях. На территории заражали лошадей и получали сыворотки», — сказал Маматкулов.

Чтобы получить независимое мнение, корреспондент «Газеты.uz» обратился в Научно-исследовательский институт вирусологии. Представитель института заявил, что B.pseudoanthracis считается никзопатогенным микробом, не имеющим отношения к сибирской язве.

«Микроб является лабораторным загрязнителем, который можно найти по всех средах. Смертельным, вызывающим сибирскую язву является B.anthracis. Согласно документу, опасных микробов в обследованном объекте нет», — сказал он.

Корреспондент запросил у Ибрагима Маматкулова упомянутый атлас и кадастр ям Беккари. Учёный отказался их предоставить, объяснив это тем, что документы были приняты в форме ДСП (документ для служебного пользования). Однако он показал обложку атласа.





С документами, указывающими точное расположение скотомогильников и ям Беккари, ознакомиться не удалось. Заместитель директора НИИ Орифжон Бекназов привёл одну из версий отсутствия документов: они находятся в архивах бывшего КГБ, поскольку в советское время институт подчинялся напрямую Москве.

Шухрат Саидов предоставил два документа: от Государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента и управления Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья столицы. Каждая из инстанций сообщила об «отсутствии информации» по скотомогильникам и ямам Беккари.

В письме СЭС от 18 мая, подготовленном в ответ на обращение жителей от 12 мая, говорится, что была сформирована рабочая группа, которая взяла образцы почвы «с участков, указанных как ямы Беккари». По результатам анализов «возбудителей болезни A22 (сибирская язва) не обнаружено», отмечается в письме.

Корреспондент «Газеты.uz» обратился за уточнением в управление Службы санитарно-эпидемиологического благополучия по Ташкенту. Представитель службы подтвердил, что документов по дислокации ям Беккари и скотомогильников нет.

13 апреля сотрудники СЭС также брали пробы с 10 мест на территории института на глубинах от 25 см до 1 м на определение наличия особо опасных возбудителей инфекций. Это проводилось по поручению Администрации президента в связи с планируемым строительством, говорится в предоставленном документе. Служба заключила, что на территории таких возбудителей нет.





Сотрудники Института вакцин и сывороток и жители махалли считают, что представители СЭС взяли замеры недостаточно глубоко и с неправильных мест. «Здесь делали вакцины, здесь заражали животных, здесь жгли животных», — заявил Ибрагим Маматкулов.

В приведённом выше документе также упоминаются ямы Беккари, хотя заместитель директора Biopharm Plyus говорит, что их на этой территории нет. Вновь ссылаясь на воспоминания бывшего сотрудника института Хасана Абдусаматова, Шухрат Саидов заявил: «Был свой крематорий. Сжигали морских свинок и крыс после того, как проводили лабораторные исследования. Хасан ака сказал нам, что они работали только со змеями, скорпионами и пауками. Брали яд и создавали антидот».

«Никаких скотомогильников и ям Беккари там не было. И нужды не было. Они не работали с сибирской язвой. В 70-х или 80-х работали с оспой, но работы закончились в 80-е», — добавил он.

14 мая на встрече жителей махалли «Шайх Шибли» и представителей Biopharm Plyus последние, заявляя о безопасности территории, также апеллировали к тому факту, что на протяжении многих лет жители махалли питались кониной, которую покупали в институте.

Продажу институтом конины подтвердили и Орифжон Бекназов и Ибрагим Маматкулов. «У лошадей получали антитела. Они были безвредны. Естественно, их можно было есть, поэтому они и продавались населению», — сказал в интервью Маматкулов.

На этой неделе сотрудники СЭС, жители и застройщик планировали вновь взять пробы из предполагаемых ям Беккери.

Заявление Агентства по развитию фармацевтической отрасли

Когда готовился материал, 27 мая, с заявлением выступило Агентство по развитию фармацевтической отрасли, которому подведомствен институт. В нём подтверждается, что НИИ выпускал вакцины против сибирской язвы и других опасных заболеваний.

«Ташкентский НИИ вакцин и сывороток является одним из крупных научных центров, занимающийся исследованием, диагностикой и профилактикой различных инфекционных заболеваний. На протяжении более 100 лет институт выпускал 120 видов продукции в виде вакцин против сибирской язвы, холеры, малярии, бешенства, туберкулёза, столбняка и других заболеваний», — говорится в заявлении.

В агентстве напомнили: в постановлении президента от 25 ноября 2020 года о развитии биотехнологий и совершенствовании системы обеспечения биологической безопасности страны была поддержана деятельность института: «Поддержать деятельность Ташкентского НИИ вакцин и сывороток, направленную на развитие фармацевтических биотехнологий и вакцинно-сывороточного дела в республике, создание отечественных иммунобиологических препаратов». «Согласно этому постановлению в институте было создано 13 лабораторий, которые продолжают свою деятельность сегодня», — заявили в агентстве.

«Известно, что возбудители опасных заболеваний длительное время сохраняются во внешней среде, особенно во влажных местах, куда не попадает солнце. Учитывая, что на территории института производятся вакцины против различных инфекционных и особо опасных заболеваний, в настоящее время проводятся исследования с целью определения степени опасности строительных работ для здоровья населения. По итогам завершения изучений будет предоставлена дополнительная информация», — заверили в агентстве.