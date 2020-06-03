В начале апреля судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам удовлетворила надзорную жалобу Агентства по управлению государственными активами (АУГА) и направила на новое рассмотрение дело Diyor Biznes («Молочная кухня») и других компаний.

Предыстория

«Газета.uz» писала, что в 2014 году Государственный комитет по управлению госимуществом обратился в суд с заявлением о неправильном разгосударствлении НПО «Вакцина» в 1993 году и требованием признать имущественные ордера, решения хокима и договоры купли-продажи, заключенные в 1995—1996 годах, недействительными. Основание: оценка имущества была проведена неправильная, не были учтены некоторые здания, сооружения и деревья на территории площадью около 14 га.

Первая инстанция суда вынесла решение в пользу Госкомимущества и постановила передать госоргану все имущество Diyor Biznes («Молочная кухня») и других компаний, находящихся на территории бывшего Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Суд второй инстанции возвратил дело на дополнительное рассмотрение, а в связи с неявкой истца дело было приостановлено.

Государственный комитет по развитию конкуренции (правопреемник Госкомимущества, ныне разделен на АУГА, Антимонопольный комитет и Агентство по развитию рынка капитала) в июне 2017 году вновь добился изъятия имущества и пересмотра результатов разгосударствления. Однако предприниматели через протест Верховного суда и надзорную жалобу смогли отменить все принятые по делу судебные решения и отклонить иск Госкомконкуренции определением апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по гражданским делам от 28 сентября 2018 года.

В апреле 2019 года Diyor Biznes и Novopharma Plus получили предписание о прекращении деятельности из-за якобы близкого расположения скотомогильников. «Молочная кухня» проиграла суд, но продолжила работать, поскольку в СЭС не указали, где именно находятся скотомогильники для их устранения, отмечал учредитель компании Шухрат Каюмов. Хоть Novopharma Plus и выиграла процесс с ЦГСЭН, обе компании снова вовлечены в суд из-за заявления Агентства по управлению госактивами.

Новый процесс

Заявление АУГА в апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по гражданским делам начала рассматривать судебная коллегия в составе Гузал Зиганшиной, Икрама Алманова и председательствующего судьи Дурдонахон Абдукахаровой.

Ответчиками указаны 21 компания и организация, а также двое граждан. В их числе — Diyor Biznes, Novopharma Plus, Uzbiopharm (ныне Biopharm Plus), «Технофарм», Hi-Tech bank, «Асакабанк», Stahel, Smart Stores и другие.

В заседании, состоявшемся 26 мая, участвовали представители Diyor Biznes, Biopharm Plus, Novopharma Plus и Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

Заседание началось с ходатайств директора Diyor Biznes Джалолиддина Исхакова. Он попросил судебную коллегию разрешить ему осуществлять аудиозапись процесса либо самому суду организовать видео- или аудиозапись с предоставлением копий сторонам. По его словам, учредителем предприятия является иностранный инвестор из Индии, который не имеет возможности лично участвовать в суде. Рассмотрение ходатайств отложено на следующее заседание.

Джалолиддин Исхаков также ходатайствовал о приглашении на процесс представителей белорусской компании «Белфарм», которая получила часть территории Biopharm Plus для реализации проекта по производству порошков антибиотиков, твердых лекарственных форм и других препаратов. Директор «Молочной кухни» считает, что это исключит вероятность пересмотра дела из-за отсутствия потенциально заинтересованной стороны.

Представитель АУГА заявил, что дело никак не повлияет на деятельность компании «Белфарм». Второй сотрудник агентства считает, что даже если будут последствия, то отвечать будет правительство, с которым у белорусской компании инвестиционное соглашение.

Судебная коллегия заявила, что рассмотрение вопроса о привлечении «Белфарм» будет рассматриваться после предоставления постановления Кабинета Министров о соглашении с компанией.

Джалолиддин Исхаков выступил против продолжения процесса без привлечения всех участников дела — из 23 ответчиков присутствуют только 3. Он допустил, что часть компаний, возможно, уже не функционируют.

Судебная коллегия решила продолжить заседание 12 июня, чтобы проверить через «Единое окно» состояние компаний и привлечь всех возможных участников.