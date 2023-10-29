В столице продолжается многомесячное противостояние жителей и компании, готовящейся к началу строительства на территории Ташкентского НИИ вакцин и сывороток высотного жилого и бизнес-комплекса с подземной парковкой. «Газета.uz» летом подробно писала о происходящем.

В комплексе, согласно проекту, должно быть более 1900 квартир (с одинаковым количеством мест в подземной парковке). Заказчиком выступает фармацевтическая компания Biopharm Plyus. Несмотря на выданные ответственными инстанциями запреты, на территории продолжает работать строительная техника, грузовики вывозят отсюда грунт.

Это вызывает серьёзные опасения жителей махалли «Шайх Шибли», поскольку в институте выпускались вакцины против сибирской язвы и других опасных заболеваний, что подтверждается на сайте института, а также проводились опыты на животных. На территории имелись скотомогильники и ямы Беккари, отходы отсюда не вывозились, их утилизация производилась на месте.

Сейчас официальные органы на запросы отвечают, что у них нет информации о местоположении скотомогильников и ям Беккари. Официально проводимые замеры показывают отсутствие возбудителей сибирской язвы и других опасных заболеваний. Но жители и бывшие сотрудники института утверждают, что пробы берутся неправильно. Жители продолжают бить тревогу, пишут в разные инстанции и пытаются препятствовать строительству.

Из последних новостей, ставших известными «Газете.uz»: одну из активисток предупредили об ответственности за призывы к митингу, а три жителя махалли по решению суда должны выплатить штраф.

«У нас нет материальной выгоды, выгода — сама жизнь»

Как мы уже писали, 13 апреля сотрудники Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья по поручению Администрации президента в связи с планируемым строительством брали пробы с 10 мест на территории института, чтобы определить, есть ли в почве возбудители опасных болезней. Служба заключила, что на территории таких возбудителей нет.

Поскольку сотрудники института и жители махалли были недовольны методом забора проб, 30 мая СЭС заново взяла пробы почвы. На этот раз — в присутствии четырёх жителей махалли. Среди них был Акбар Мухитдинов, который указывал места заборов. Но и в этот раз, считают жители, пробы были взяты с нарушением норм.

«Приехал экскаватор. Они разрушили муфельную печь, очистные сооружения — разрушили улики», — рассказала жительница Дарина Юлдашева.

Кадр видео от 30 мая, когда брались пробы. Экскаватор черпает грунт из очистного сооружения.

«Нельзя брать пробы экскаватором. Есть порядок. Нужно брать пробоотборником. Я просил их взять пробы через каждые 25 см на глубину до 10 м. Надо было брать пробы поэтапно — как буровая машина спускается вниз. Но этого не было сделано», — сообщил Акбар Мухитдинов.

Результатов анализа жители ждали два месяца. «Газета.uz» направила запрос в Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья с просьбой предоставить результаты анализа.

Согласно полученному документу, были взяты всего 12 проб рядом с муфельной печью на глубине от 0,8 до 3 м, внутренней части очистного сооружения и «предполагаемых скотомогильников». Все по 0,2 кг. Как и в апрельском заключении, в протоколе говорится, что возбудителей сибирской язвы B.anthracis (антракс) и других опасных болезней не обнаружено.

Кадр видео от 30 мая, когда брались пробы рядом с муфельной печью. Жители утверждают, что печь была разрушена.

В день забора проб Дарина Юлдашева загородила своей машиной въезд экскаватору. Жители также добились установки дорожных знаков, которые запрещают въезд грузовых автомобилей в махаллю. Все свои усилия они объясняют опасениями за своё здоровье и здоровье жителей Ташкента.

«У нас нет материальной выгоды, выгода — сама жизнь», — сказала Дарина Юлдашева.

Несмотря на предписания, строительство продолжается

Министерство строительства и ЖКХ выдало положительное заключение на проект «реконструкции и перепрофилирования в многоэтажный жилой комплекс с помещениями торгово-бытового назначения на нижних этажах» 7 января.

Подготовительные строительные работы начались в июле. По рассказам жителей, с территории института в больших объёмах вывозится грунт, работает гидромолот, сносится одно из зданий.

«Огромное количество опасного грунта вывезли с территории института по городу. Это делается бессистемно. Мы разговаривали с водителями, которые вывозили грунт. Объясняли им, как это опасно», — рассказывает Дарина Юлдашева.

В сентябре Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства по Ташкенту при Минстрое по запросу жителей изучила строительные работы. 3 октября инспекция предоставила ответ, в котором утверждается, что «территория обнесена заградительной стеной, строительно-монтажные работы не начаты, ведутся работы по расчистке и сносу существующих построек для запланированной застройки».

В документе также говорится, что Biopharm Plyus не уведомила инспекцию о начале строительно-монтажных работ, в связи с чем земляные работы прекращены.

5 октября жители сообщили, что работы продолжаются. 27 октября корреспондент «Газеты.uz» убедился, что здесь ведутся строительные работы.

Как активисты превратились в ответчиков

В июле Дарина Юлдашева узнала, что с территории НИИ начали вывозить грунт. Она записала видео с предупреждением об эпидемиологической опасности и поделилась им в махаллинской группе, куда входят порядка 400 человек. Видео распространилось по соцсетям.

Дарина Юлдашева объясняет, что не распространяла видео сама в других каналах и не записывала его с целью распространения. В конце месяца её вызвали в управление внутренних дел Юнусабадского района на «профилактическую беседу».

«Я пошла на встречу. Они показали мне моё видео. Было пять мужчин в комнате. Все они пытались меня запугать и говорили: „Вы знаете, что такое митинг?“ Я сказала, что я никого к митингу не призывала. Я не использовала слово „митинг“. Возможно, имеется в виду ещё одно видео, в котором я рассказывала, как ехала в Министерство юстиции оставлять заявление на проведение санкционированного митинга. На митинг я людей никогда не призывала», — сказала активистка.

В тот день она написала объяснительную о том, что осведомлена о последствиях призывов на митинги.

«25 октября меня вызвали ещё раз на основании заявления Шухрата Саидова (заместителя директора Biopharm Plyus — ред.). Его заявление базируется на необоснованном обвинении, что я призывала людей к несанкционированному митингу. С самого первого дня я всегда говорила, что мы будем действовать по закону, говорила, что нам по идее не нужно в суд, законы все написаны», — сказала Дарина Юлдашева.

Житель махалли Нодир Наджимов добавляет: «Человек, который хочет призвать к митингу, не будет отвозить документы на получение разрешения на проведение митинга в Минюст».

Заказчик проекта подал в суд на Дарину Юлдашеву после того, как она 30 июля преградила въезд строительной техники своим автомобилем на улице Шухрат.

«В суде я честно призналась, что сделала, и сказала, что таким образом хотела обезопасить себя, свою семью и махаллю, — объяснила она. — Судья не выявил правонарушения и сделал предупреждение».

Во второй раз жительница припарковалась у входа на строительную площадку 29 сентября со стороны улицы Чингиза Айтматова. Она хотела сфотографировать, как рабочие срубили зелёные насаждения.

«В этот момент строители схватили лист железа, приготовленный для установки ворот, и приставили его к моей машине. Я испугалась за машину и сказала: „Убью, если тронешь мою машину“. Они записали на видео эти мои слова и использовали в качестве основного аргумента на заседании суда, где сказали, что я мешаю законному строительству и предпринимателю. Я, конечно, была зла. Можно сказать, в состоянии аффекта. Но они это использовали», — сообщила Дарина Юлдашева.

«Там нет знаков, запрещающих стоянку. Это не режимный объект. Напротив стройплощадки туйхана, столько машин паркуются здесь. Чего они прилипли к Дарине? Просто она мешает их строительству, поэтому они и придираются к ней», — сказал житель махалли Нодир Наджимов.

10 октября махаллинцы подали в суд на заказчика проекта с просьбой приостановить стройку в качестве меры предварительной защиты. 12 октября Ташкентский межрайонный административный суд вынес решение, в котором предписал приостановить «строительство, снос, демонтаж и другие действия, направленные на нарушение целостности» до полного выяснения обстоятельств.

Строительство продолжилось. 14 октября жители пришли ко входу на стройплощадку и начали звонить в ОВД. На место пришёл участковый махалли Фаррух Абдуакбаралиев. По словам Акбара Мухитдинова, он посоветовал им написать заявление. Документ подписали человек пять-шесть.

Вскоре трое мужчин, включая Акбара Мухитдинова, оказались ответчиками по иску застройщика. Суд состоялся 20 октября. Жителей признали виновными по статье 200 и части 1 статьи 194 Кодекса об административной ответственности («Самоуправство» и «Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел» соответственно) и наложили штраф в размере одной базовой расчётной величины (330 тысяч сумов).

В решении суда говорится, что после выхода определения суда от 12 октября 14 октября трое мужчин, которые «не имели полномочий по обеспечению исполнения определения суда», «загородили вход на стройплощадку ООО и самовольно остановили работы». Когда замдиректора компании Шухрат Саидов вызвал сотрудников ОВД, трое мужчин «не выполнили законные требования сотрудников не нарушать порядок в общественном месте и разойтись».

Ответчики в своих выступлениях заявили, что не согласны с обвинениями. Они рассказали, что Biopharm Plyus начала строительные работы без получения соответствующих разрешений, что жители не согласны со строительством и обращались в суд и в правоохранительные органы, что строительство останавливали и суд, и прокуратура, но компания продолжала работы.

Акбар Мухитдинов, в частности, заявил, что пришёл на место строительства, поскольку компания не выполнила требование суда о приостановлении работ. По его словам, он ещё 12 октября предъявил мужчине, называющему себя сторожем, определение суда для подписи. 14 октября он, придя на стройплощадку с другими жителями, требовал, чтобы грузовые автомобили высыпали загруженный в них грунт, который может представлять опасность для людей.

Представитель застройщика Шухрат Саидов заявил в суде, что решение суда от 12 октября на тот момент не дошло до компании, и что он вызвал сотрудников ОВД, потому что жители мешали деятельности компании, в частности, препятствовали движению машин. Участковый махалли предъявил видеодоказательства, который суд посчитал доказывающими вину жителей.

Подозрения в фальсификации документов

Председатель махаллинского комитета «Шайх Шибли» Асатилла Туляганов рад активности жителей, однако во избежание кривотолков старался не вмешиваться в работу активистов. В начале сентября он решил покинуть свой пост. Тогда он узнал, что за его подписью есть документ, в котором 22 жителя якобы дали согласие на строительство ЖК.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» Асатилла Туляганов сказал, что не подписывал никаких документов. Он направил обращение на имя главного архитектора Ташкента, в котором оповестил о фальсификации документа и отметил «активное несогласие жителей махалли и их чрезвычайную озабоченность» строительством.

«Когда принесли документ, мы решили обойти всех 22 человек. Кто высказался за — ради Бога, мы не навязываем своё мнение. Большинство было против стройки. Они тоже были в шоке, как и я. Там подпись даже не моя», — рассказал Асатилла Туляганов.

Письмо Асатиллы Туляганова архитектору города.

Предположительно поддельная подпись главы махалли.



Дарина Юлдашева объясняет, что жители действительно подписывали документ, но в нём речь шла не о согласии на строительство, а наоборот. Жители считают, что листы в документе были заменены.

Для справки: в 2018 году строительство на территории было признано недопустимым. Об этом говорилось в письме Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ташкента хокимияту города. Государственный комитет ветеринарии в своём письме также отмечал, что проводить какие-либо строительные работы здесь запрещается.