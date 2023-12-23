Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году», сообщает Министерство юстиции.
Документом установлены следующие дополнительные выходные дни (независимо от типа рабочей недели):
- 22 марта — пятница;
- 11 апреля — четверг;
- 18 июня — вторник;
- 3 сентября — вторник;
- 31 декабря — вторник.
Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей:
- 2 января — вторник;
- 23 марта — суббота;
- 12 апреля — пятница;
- 31 августа — суббота;
- 30 декабря — понедельник.
Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные дни перенесены в следующем порядке:
- с 6 января (суббота) — на 2 января (вторник);
- с 13 апреля (суббота) — на 12 апреля (пятница);
- с 14 декабря (суббота) — на 30 декабря (понедельник).
Таким образом, за счёт дополнительного нерабочего дня и переноса субботы на вторник в период празднования Нового года узбекистанцы отдохнут четыре дня подряд (с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года), в том числе и те, у кого шестидневная рабочая неделя (30 декабря — дополнительный выходной по предыдущему указу президента).
При этом те, у кого пятидневная рабочая неделя, должны будут выйти на работу 6 января (в субботу).