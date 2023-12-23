Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году», сообщает Министерство юстиции.

Документом установлены следующие дополнительные выходные дни (независимо от типа рабочей недели):

22 марта — пятница;

11 апреля — четверг;

18 июня — вторник;

3 сентября — вторник;

31 декабря — вторник.

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей:

2 января — вторник;

23 марта — суббота;

12 апреля — пятница;

31 августа — суббота;

30 декабря — понедельник.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные дни перенесены в следующем порядке:

с 6 января (суббота) — на 2 января (вторник);

с 13 апреля (суббота) — на 12 апреля (пятница);

с 14 декабря (суббота) — на 30 декабря (понедельник).

Таким образом, за счёт дополнительного нерабочего дня и переноса субботы на вторник в период празднования Нового года узбекистанцы отдохнут четыре дня подряд (с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года), в том числе и те, у кого шестидневная рабочая неделя (30 декабря — дополнительный выходной по предыдущему указу президента).

При этом те, у кого пятидневная рабочая неделя, должны будут выйти на работу 6 января (в субботу).