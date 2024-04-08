Управление мусульман Узбекистана объявило, что Рамазан хайит в этом году выпадет на среду, 10 апреля.

Ожидается, что президент Узбекистана объявит этот день праздничным выходным.

Напомним, указом президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году» предусматривалось, что для празднования Рамазан хайита установлен дополнительный выходной день (независимо от типа рабочей недели) — четверг, 11 апреля.

Кроме того, сотрудникам с пятидневной рабочей неделей выходной с субботы, 13 апреля, перенесён на пятницу, 12 апреля. Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей пятница, 12 апреля, — дополнительный выходной.