Обеспечение макроэкономической стабильности в Узбекистане является приоритетной задачей среди реформ в стратегических направлениях в 2024 году. Об этом 2 апреля заявил первый заместитель советника президента Тимур Ишметов, сообщает «Газета.uz».

В Министерстве экономики и финансов во вторник прошло обсуждение реализации постановления президента от 4 марта о приоритетных мерах по реализации в 2024 году реформ по 10 основным направлениям.

В нём приняли советник президента Равшан Гулямов, вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, руководители министерств и ведомств, а также представители международных финансовых организаций.

«Самым важным из всех приоритетных направлений в этом решении является макроэкономическая стабильность. Конечная цель всех предыдущих и будущих реформ — повышение благосостояния населения. Двумя основными фундаментами этого являются обеспечение макроэкономической стабильности и построение правового государства. Эти два вопроса всегда актуальны. Мы работаем в этом направлении с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими организациями», — сказал Тимур Ишметов.

В постановлении определение порогового значения дефицита консолидированного бюджета не более 4% ВВП указано как наиболее актуальная задача по обеспечению макроэкономической стабильности и укреплению к ней доверия в 2024 году.

«В этом году дефицит нашего бюджета утверждён на уровне 4% ВВП, и, конечно, мы должны это обеспечить. При этом мы планируем в этом году реализовать ряд мероприятий по сокращению дефицита и сохранению его на умеренном уровне в последующие годы», — отметил он.

Первый заместитель советника президента указал, что в первую очередь планируется провести оценку макрофискальных рисков совместно с Международным валютным фондом.

«После завершения этих работ нам придётся начать работать не только над оценкой рисков, но и над разработкой соответствующих макроманёвров по смягчению их воздействия. При разработке бюджетной стратегии на 2025−2027 годы мы также планируем указать условия обеспечения макроэкономической стабильности. В этом году мы также планируем разработать стратегию совершенствования системы управления государственными финансами на 2025−2030 годы», — сообщил он.

По его словам, стратегии не должны оставаться на бумаге, поэтому необходимо повысить эффективность бюджетных расходов и сократить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2025 году, а также не превышать эту цифру в ближайшие годы.

«Было бы целесообразным расширить и усовершенствовать существующие фискальные правила — правила о внешнем долге государства, а при необходимости разработать фискальные правила для дефицита бюджета», — сказал он.

Под фискальными правилами подразумевают ограничения, накладываемые на налогово-бюджетную политику, чтобы государственные финансы способствовали экономическому процветанию, а также оставались устойчивыми на долгосрочном отрезке времени.

Тимур Ишметов также коснулся вопроса доходов бюджета.

«Что касается доходов, то после проделанной нами работы с Международным валютным фондом стало ясно, что есть возможность увеличить налоговые поступления в Узбекистане, и можно обеспечить дополнительные доходы в размере 1% ВВП в год в среднесрочной перспективе за счёт расширения налоговой базы и совершенствования налогового администрирования», — указал первый замсоветника президента.

Он сообщил, что в стратегии совершенствования системы управления государственными финансами на 2025−2030 годы необходимо будет каждый год фиксировать, какие инструменты используются для достижения этой цели.

По его словам, к 2026−2027 году через эту стратегию планируется «полностью перевести государственный бюджет на бюджетирование, ориентированное на результат». Государственную финансовую статистику также намечено полностью привести в соответствие с международными стандартами к 2026−2027 годам.

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) — методологический подход к планированию и исполнению государственного и местных бюджетов, при котором используются методы распределения бюджетных ресурсов в согласовании с целями, задачами и функциями государства и с учётом меняющихся приоритетов государственной политики. Кроме того, в подходе предполагается контроль результативности расходования бюджетных средств путём оценки достижения количественных и качественных показателей исполнения.

Кроме того, Тимур Ишметов затронул тему государственных закупок и отметил, что все госзакупки должны проводиться в форме тендера.

«Последний вопрос — это госзакупки. В этом направлении, с одной стороны, можно повысить эффективность бюджетных расходов. Во-вторых, благодаря тому, что существует большой рынок и используется большое количество денег, за счёт увеличения возможностей участия частных предпринимателей в государственных закупках можно создать для них широкие возможности. Под повышением возможности участия имеется в виду, что нам придётся постоянно сокращать долю прямых закупок, а затем все госзакупки проводить в форме тендеров», — заявил он.

По его мнению, несмотря на то, что это только одно направление, все остальные девять направлений в конечном итоге ведут к обеспечению макроэкономической стабильности.

«С одной стороны, для реализации этих реформ нам нужна макроэкономическая стабильность и финансовая дисциплина, а с другой стороны, позитивная реализация этих реформ также будет способствовать экономической стабильности», — резюмировал Тимур Ишметов.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше $5 млрд), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

По итогам первого квартала этого года дефицит госбюджета Узбекистана составил 19,8 трлн сумов ($1,56 млрд). Это рекордный показатель минимум за последние 12 лет. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,8%, а расходы — на 19,3%.