Подразделения войск Ташкентского военного округа в субботу (6 апреля) начали тактико-специальные учения (ТСУ), сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

«Для дальнейшего повышения боеготовности частей, координации действий по взаимной слаженности, комплексной оценки навыков передвижения и подготовки на профессиональном уровне запланировано перемещение бронетехники, военной лёгкой бронетехники и грузовых автомобилей частей войск военного округа по установленным маршрутам Ташкентской области и города Ташкента», — говорится в сообщении.

Водителям столицы и Ташкентской области рекомендовали строго соблюдать правила дорожного движения во время движения военной техники.

В ноябре 2018 года при столкновении автомобиля Lacetti с военным грузовым транспортом в Кашкадарьинской области погибли три человека.