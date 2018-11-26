26 ноября ориентировочно в 8:05 на автодороге Шахрисабз-Карши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lacetti и военного грузового транспорта ЗИЛ-131. В результате столкновения погибли три человека.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, авария произошла во время проведения внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Минобороны, начавшейся этим утром.

В соответствии с планом Минобороны, колонна военных автомобилей выдвигалась в район проведения учений. Движение на перекрестке вышеуказанной трассы регулировалось сотрудниками военной автомобильной инспекции. Несмотря на указание инспекторов, запрещающее движение, автомобиль Lacetti (госномер — 70U110MA) продолжил движение и столкнулся с военным грузовиком ЗИЛ-131.

«Три человека — водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, еще один пассажир Lacetti получил травму», — отметили в пресс-службе.

Пострадавшему своевременно оказана медицинская помощь, его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает.