Предельная сумма беззалогового льготного кредита на семейное предпринимательство в Узбекистане увеличивается с 33 млн до 100 млн сумов. Это предусмотрено постановлением президента от 3 апреля.

С 1 апреля 2024 года кредиты в рамках программы семейного предпринимательства начнут выделяться и самозанятым физлицам, за исключением лиц, имеющих основное место работы.

Они смогут получить до 33 млн сумов, а спустя один год — дополнительно до 50 млн сумов на револьверной основе при эффективности предпринимательской деятельности, целевом использовании займа и при необходимости с ходатайством группы из не менее 3 граждан.

Кредиты могут использоваться в нескольких направлениях развития приусадебного хозяйства — птицеводство, кролиководство, животноводство, пчеловодство, рыбоводство и компактная теплица.

Владельцы приусадебных земель с более 10 сотками земли и арендаторы смогут взять льготный займ до 50 млн сумов без залога. Для создания компактных теплиц на 10 сотках и организации рыбоводческой деятельности выделят до 100 млн сумов без залога.

При этом кредиты могут быть выделены наличными деньгами на покупку «действительно доставленного скота» (крупного рогатого скота, овец, коз) и идентифицированного (методом прикрепления бирки) районным или городским отделом ветеринарии.

Наличные также предоставят для налаживания бизнеса на приусадебной земле населения с использованием им внутренних возможностей — гражданам, желающим заниматься предпринимательством, на строительство теплиц, выращивание скота, посев сезонных посевов на приусадебной земле. Для этого должно быть поручительство банка, прикреплённого по кредиту, и помощника хокима.

С 1 января 2024 года кредиты в рамках программ развития семейного предпринимательства предоставляются на срок от 3 до 4 лет (было до 3 лет), включая льготный период от 6 месяцев до 1 года (было до 6 месяцев), с годовой ставкой, превышающей основную ставку Центрального банка на 4 процентных пункта.

Льготные кредиты выделяются по ставке 14% годовых выделяются населению и предпринимателям, изъявившим желание заняться семейным предпринимательством, определённой трудовой деятельностью, на срок от 3 до 4 лет (было до 3 лет), включая льготный период от 6−12 месяцев (было 3−6 месяцев).

Кроме того, снимается запрет на обналичивание до 10 млн сумов кредита, которые перечисляются на карты заёмщиком по рекомендации помощника хокима (для ремесленников — до 20 млн сумов).

Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей совместно с Торгово-промышленной палатой и Налоговым комитетом для обеспечения прозрачности при поставке продукции (услуг) за счёт кредитов в рамках программ поручено установить контроль за формированием конкурентной среды на свободной торговой площадке «маркетплейс», не допускать искусственного завышения цен, обеспечить своевременную и качественную поставку продукции (услуг) со стороны предприятий-поставщиков.

Агентству по работе махаллабай и развитию предпринимательства совместно с уполномоченными банками с 1 июля 2024 года должны внедрить механизм мониторинга за целевым использованием кредитов в махаллях, а также оценки их эффективности.

С 1 апреля имеющиеся средства и средства, формируемые за счёт погашения ранее выделенных кредитов в рамках программ «Развитие ремесленничества», «Поддержка женского предпринимательства», «Поддержка молодёжного предпринимательства», «Yoshlar — kelajagimiz», направляются на программу «Каждая семья — предприниматель».

В декабре президент одобрил предложение о предоставлении займов самозанятым, «делающим первые шаги в бизнесе». На конец прошлого года 2,4 миллиона человек в Узбекистане прошли регистрацию в качестве самозанятого. Льготный кредит планировалось перечислять на его карту при уплате ежегодного социального налога на 340 тысяч сумов.