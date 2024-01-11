Комитет по делам религий Узбекистана опубликовал обновлённый список материалов, признанных Верховным судом как содержащие идеи экстремизма и терроризма. Эти материалы запрещены к ввозу, производству, распространению и демонстрации в Узбекистане.

Предыдущая версия списка публиковалась в мае прошлого года и содержала около 500 материалов.

В комитете призвали не распространять материалы включённых в список сайтов и каналов, а также не нажимать кнопки «Нравится» (Like).

В списке имеется около 150 запрещённых страниц в Facebook, почти 400 — в Telegram, более 100 — в Instagram, десятки каналов в YouTube, OK.ru, TikTok, а также материалы на сайтах и в соцсетях в аудио-, видео- и текстовом формате.

Ресурсы с запрещённым контентом выявляются Комитетом по делам религий вместе со Службой государственной безопасности, МВД и Агентством информации и массовых коммуникаций.

Согласно закону о противодействии экстремизму, демонстрация, распространение и хранение этих материалов запрещены, а доступ к ним должен быть ограничен.

Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, согласно Уголовному кодексу, является основанием для привлечения к уголовной ответственности.