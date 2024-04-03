Мужчина, совершавший кражи в мечетях Ташкента, осуждён на шесть лет, сообщило УзА.

В частности, И. О. вытащил из карманов курток, которые остались в комнате для тахарата в мечети, расположенной в торговом центре «Абу-сахий», 60 тысяч сумов и телефон Samsung A24.

В другой день он украл телефон Samsung A23 в комнате для тахарата в мечети «Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф».

При рассмотрении дела в Чиланзарском районном суде по уголовным делам И. О. полностью признал свою вину. Он рассказал, что деньги он потратил на собственные нужды, а телефоны продал по 500 тысяч сумов каждый.

Суд также постановил взыскать с осуждённого 2,78 млн сумов в пользу потерпевшего З. Ё., и 1,5 млн сумов в пользу потерпевшего Ш. С.