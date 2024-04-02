В связи с плановыми профилактическими и ремонтными работами с 15 апреля на сетях водопровода в Ташкенте будет снижено давление или временно приостановлена подача питьевой воды, сообщила компания «Тошкент шахар сув таъминоти».

Локации отключений:

В Ташкенте с 1 апреля по 31 мая, а также с 15 апреля до конца мая также запланированы двухдневные и четырёхдневные отключения горячей воды. В эти дни будут проводиться испытания тепловых сетей. График будет обновляться.