В связи с плановыми профилактическими и ремонтными работами с 15 апреля на сетях водопровода в Ташкенте будет снижено давление или временно приостановлена подача питьевой воды, сообщила компания «Тошкент шахар сув таъминоти».
Локации отключений:
- Мирзо-Улугбекский район (с 15 апреля)
- Учтепинский район (с 15 апреля)
- Яккасарайский район (с 17 апреля)
- Шайхантахурский район (с 17 апреля)
- Яшнабадский район (с 16 апреля)
- Алмазарский район (с 17 апреля)
- Чиланзарский район (25−26 апреля и 7−8 мая)
- Сергелийский район (с 18 апреля)
- Янгихаётский район (с 18 апреля)
- Мирабадский район (с 30 апреля)
- Юнусабадский район (с 15 апреля).
В Ташкенте с 1 апреля по 31 мая, а также с 15 апреля до конца мая также запланированы двухдневные и четырёхдневные отключения горячей воды. В эти дни будут проводиться испытания тепловых сетей. График будет обновляться.