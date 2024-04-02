Рустам Абдирасулович Гафуров стал хокимом Китабского района Кашкадарьинской области. Кандидатуру утвердили на внеочередной сессии районного кенгаша 2 апреля.

Рустам Гафуров родился в 1984 году. Окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Каршинский инженерно-экономический институт, Банковскую академию Узбекистана и Академию государственного управления при президенте.

До назначения был начальником главного управления занятости и сокращения бедности Кашкадарьинской области.

Предыдущим хокимом района (с июня 2022 года) был Уктам Пардаев. По данным «Дарё», он освобождён от должности по собственному желанию.