Хусен Мирзаевич Тухтаев назначен заместителем хокима Самаркандской области по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе, сообщила пресс-служба областной администрации.

Хусен Тухтаев родился в 1986 году в Акдарьинском районе Самаркандской области. Окончил Самаркандский государственный университет.

До назначения с 2020 года работал начальником областного управления Агентства по делам молодёжи Узбекистана.

В июне 2023 года сообщалось, что Хусен Тухтаев был оштрафован на 1,65 млн сумов за нарушение трудового законодательства. Он обязал сотрудников написать объяснительную за то, что они не отвечали на его звонки в выходной день.