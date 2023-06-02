Начальник Самаркандского областного управления Агентства молодёжи Узбекистана Хусан Тухтаев обязал сотрудников написать объяснительную за то, что они не выходили на связь в выходной день.

Главное управление занятости и сокращения бедности сообщило, что он был оштрафован за нарушение трудового законодательства Узбекистана.

Хусан Тухтаев 21 мая (в воскресенье) выехал по делам в Катакурганский и Патхачийский районы области. Он хотел запросить информацию у начальников отделов этих районов о работе с молодёжью в разрезе махаллей и не мог дозвониться до них. Telegram-канал «Samarqand_LIVE», сообщает, что начальник Пахтачийского районного отдела агентства в это время был в кругу семьи, а руководитель Каттакурганского отдела работал на приусадебном участке.

23 мая Хусан Тухтаев поручил начальникам отделов написать объяснительную о причинах отключения телефонов.

«Статьёй 209 Трудового кодекса установлено, что работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни производится с их письменного согласия в случае необходимости срочного выполнения этой работы», — говорится в сообщении.

Главное управление занятости и сокращения бедности указало, что глава Самаркандского областного управления Агентства по делам молодёжи совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 49 Кодекса об административной ответственности (нарушение должностным лицом законодательства о труде и охране труда). По этой причине он был оштрафован на 5 базовых расчётных величин (1,65 млн сумов).

Директор Агентства по делам молодёжи Алишер Садуллаев в интервью «Дарё» заявил, что в этой ситуации были неправы и начальник управления, и руководители районных отделов.

«Я был рад видеть, что это дело широко обсуждалось в соцсетях, вызывая общественный интерес. Значит, мы знаем свои права и начинаем их требовать. Действительно, работать и выполнять требование начальника по выходным противоречит законодательству. Начальник управления нарушил закон, ошиблись и наши руководители в районе, не заявив о своих правах в данном случае. Они должны были ответить: „Воскресенье у меня выходной, поэтому я не буду писать объяснительную“. Мы всегда говорим нашим сотрудникам, что выходные по закону — дни отдыха, никого нельзя беспокоить. Те, кто понимают, делают выводы. Если не делают выводов, мы их предупреждаем, а если они продолжат нарушать закон, мы вынуждены принимать меры», — сказал он.

30 апреля в Узбекистане вступил в силу обновлённый Трудовой кодекс. О новшествах для работников и работодателей «Газете.uz» рассказывал один из трёх основных членов рабочей группы по разработке новой версии документа Алексей Ниязметов.