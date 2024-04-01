Фонд развития культуры и искусства Узбекистана призвал общественность «подключиться к процессу сохранения культурного наследия» страны и сообщать о местонахождении мозаик и панно на зданиях, которые нуждаются в защите и сохранении.

Фотографию и локацию мозаики можно отправлять на адрес электронной почты mosaic@acdf.uz.

В конце марта правительство одобрило внесение около 160 мозаичных панно на зданиях в Ташкенте и регионах страны в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия.

Целью пополнения реестра названы всестороннее изучение и сохранение мозаик, панно и произведений изобразительного искусства, а также повышение их роли в развитии туристического потенциала страны.

Ранее немалое количество мозаик было закрашено, многие в настоящее время закрыты рекламными баннерами.