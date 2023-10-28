«Газета.uz» писала, что с 1 ноября в Ташкенте повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Компания «Тошшахартрансхизмат» опубликовала детали того, как будут действовать гибкие тарифы при пересадках в течение часа, а также стоимость суточных, недельных, месячных и годовых тарифов.





Фиксированный тариф за проезд на одном виде общественного транспорта устанавливается в размере 2000 сумов при оплате наличными и банковскими картами и 1700 сумов при оплате транспортной картой ATTO. Сейчас цена проезда фиксирована — 1400 сумов за каждую поездку вне зависимости от вида транспорта (кроме маршрутного такси) и количества пересадок.

Со следующего месяца при пересадке в течение одного часа с одного автобуса на другой при оплате картой ATTO за проезд нужно будет заплатить 700 сумов. Поездки на третьем и четвёртом автобусах в течение часа будут бесплатными. Скидки также вводятся при пересадке с автобуса на метро, с одной линии метро на другую и с метро на автобус. Схема того, как это работает, представлена ниже.





Кроме того, для держателей карт ATTO вводятся суточные, недельные, месячные и годовые тарифы только для автобусов и для автобусов и метро. Срок их действия — 1, 5, 7, 10, 15 или 20 дней, 1, 3, 6 или 12 месяцев. Стоимость тарифов приведена ниже.





Гибкие тарифы должны были внедрить ещё в апреле. Однако городской кенгаш народных депутатов выступил «категорически против повышения тарифа». Депутаты отложили реформу до 1 августа, но и этот срок отодвинулся. «Газета.uz» подробно описывала планируемые нововведения в июньском материале.