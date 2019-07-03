Руководство General Motors Uzbekistan приняло решение о переименовании компании на UzAuto Motors. Решение о смене названия было принято 25 июня, сообщается на Едином портале корпоративной информации.

Данные об изменении зарегистрировали в учредительных документах 1 июля.

Совместное автопредприятие GM Uzbekistan было создано в марте 2008 года компаниями «Узавтосаноат» (75% акций) и General Motors (25%). Производственная мощность составляет 250 тысяч автомобилей в год.

В октябре 2017 года мы писали, что компании «Узавтосаноат» и GM Uzbekistan перешли на новую платформу сотрудничества — «Альянс GM Узбекистан». В конце прошлого года «Узавтосаноат» выкупил остаток акций и стал единственным акционером автомобильного завода GM Uzbekistan в Асаке. В феврале заместитель председателя правления «Узавтосаноат» по технической политике и локализации Азизбек Шукуров на брифинге сообщил о планах в ближайшие месяцы сменить название GM Uzbekistan.