Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября подписал указ о поправках в ряд документов для повышения эффективности деятельности органов внутренних дел, сообщает Министерство юстиции.

В частности, возле школ вдоль дорог, на пешеходных переходах через четыре полосы и более и в очагах частых ДТП начнут устанавливать камеры фото- и видеофиксакции нарушений, связанных с превышением скорости, игнорированием пешеходов и пересечением дороги в неположенном месте.

Камеры будут устанавливать за счёт средств Республиканского фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход».

Отметим, что источниками поступлений фонда являются штрафы на нарушение ПДД (5%), штрафы, зафиксированные за счёт камер (25%), сборы за получение разрешения на установку тонировку (20%), штрафы за нарушение ПДД, зафиксированных видеорегистраторами (100%), поступления от продажи государственных номерных знаков для автомобилей по повышенной ставке (50%).

Ранее мы сообщали, что камеры фиксации нарушений ПДД по Узбекистану теперь регистрируют и непристёгнутый ремень безопасности. По ПДД пристёгиваться обязаны и водитель, и пассажиры передних сидений, но штраф для пассажиров спустя полтора года так и не введён.