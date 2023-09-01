В Намангане 1 сентября после реконструкции открыт терминал прилёта международного аэропорта, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. В церемонии приняли участие хоким области Шавкат Абдуразаков и врио председателя правления Uzbekistan Airports Жавлон Умарходжаев.

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Обновлённый терминал принял первых 171 пассажира рейса HY9830 авиакомпании Uzbekistan Airways из Екатеринбурга и 63 пассажиров рейса US501 региональной авиакомпании Silk Avia из Ташкента.

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Площадь для обслуживания пассажиров в терминале прилёта увеличилась с 720 до 1756 кв. м. Из них 1365 кв. м — площадь для обслуживания пассажиров международных рейсов и 391 кв. м — для внутренних. Пропускная способность терминала выросла в 3 раза — со 100 до 300 пассажиров в пик-час.

uzbekistan airports, аэропорт намангана, наманган

В рамках реконструкции в терминале установлены новые конвейерные ленты, кабины пограничного контроля, системы охлаждения, экономичные водонагреватели и подпольные радиаторы отопления.

В аэровокзале установлены энергосберегающие солнечные панели, обеспечивающие подачу электроэнергии до 30% от общей потребности терминала. Помимо этого, открыта новая автоматизированная стоянка на 100 парковочных мест.

uzbekistan airports, аэропорт намангана, наманган

«Терминал мы строили так, чтобы создать все необходимые условия, соответствующие мировым стандартам качества обслуживания пассажиров», — сказал директор международного аэропорта Намангана Кобилжон Абдуназаров.

Второй этап реконструкции — терминала вылета — начнётся в сентябре.