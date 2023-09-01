В Намангане 1 сентября после реконструкции открыт терминал прилёта международного аэропорта, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. В церемонии приняли участие хоким области Шавкат Абдуразаков и врио председателя правления Uzbekistan Airports Жавлон Умарходжаев.





Обновлённый терминал принял первых 171 пассажира рейса HY9830 авиакомпании Uzbekistan Airways из Екатеринбурга и 63 пассажиров рейса US501 региональной авиакомпании Silk Avia из Ташкента.

Площадь для обслуживания пассажиров в терминале прилёта увеличилась с 720 до 1756 кв. м. Из них 1365 кв. м — площадь для обслуживания пассажиров международных рейсов и 391 кв. м — для внутренних. Пропускная способность терминала выросла в 3 раза — со 100 до 300 пассажиров в пик-час.





В рамках реконструкции в терминале установлены новые конвейерные ленты, кабины пограничного контроля, системы охлаждения, экономичные водонагреватели и подпольные радиаторы отопления.

В аэровокзале установлены энергосберегающие солнечные панели, обеспечивающие подачу электроэнергии до 30% от общей потребности терминала. Помимо этого, открыта новая автоматизированная стоянка на 100 парковочных мест.





«Терминал мы строили так, чтобы создать все необходимые условия, соответствующие мировым стандартам качества обслуживания пассажиров», — сказал директор международного аэропорта Намангана Кобилжон Абдуназаров.

Второй этап реконструкции — терминала вылета — начнётся в сентябре.