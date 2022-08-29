В Гулистане (Сырдарьинская область) воскресным утром 11-летний мальчик застрял ногой в металлической решётке арыка. Сообщение об этом поступило по номеру 1050 в областное УЧС около 7:20.

Пресс-служба МЧС Узбекистана сообщила, что на место оперативно прибыли спасатели, которые оказали помощь школьнику и передали его родителям. Каких-либо повреждений у мальчика нет.

МЧС обратилось к родителям с призывом не оставлять детей без присмотра.

От редакции

Отметим, что в городах и других населённых пунктов Узбекистана в целом постоянно приходится быть бдительным, чтобы не упасть в арык, открытый люк, не наткнуться на торчащую арматуру, куски бетона и другие предметы. Внимание на это должны обратить ответственные лица всех уровней.