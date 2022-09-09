8 сентября примерно в 18:25 в управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о том, что 11-летний мальчик застрял ногой в решётке арыка в Мирабадском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специального устройства освободили ногу школьника из металлической решётки, после чего передали его родителям.





«Министерство по чрезвычайным ситуациям просит родителей не оставлять детей без присмотра», — вновь обратилось ведомство к родителям.

Похожий случай на днях произошёл в Гулистане (Сырдарьинская область). Тогда МЧС тоже призвало родителей не оставлять детей без присмотра. При этом на ответственность городских властей и служб за безопасную среду в обоих случаях не указывалось.