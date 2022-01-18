В Ташкенте состоялась презентация нового здания Государственного музея искусств Узбекистана и предварительной концепции Музея Шёлкового пути, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра — министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов, исполнительной директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова, заместитель министра строительства Насрулло Бобоев, представители архитектурного бюро Atelier Brückner, управляющий партнер бюро Эберхарт Шлаг, а также дирекция по строительству Международного делового центра Tashkent city.

Государственный музей искусств

Разработка архитектурного проекта музея искусств осуществляется с участием архитектурного бюро Tadao Ando Architect & Associates всемирно известного архитектора, лауреата Приткцеровской премии Тадао Андо. Генеральным проектировщиком выступает архитектурное бюро Atelier Brückner (Германия).





Новое здание музея искусств планируется построить в 2022—2023 годах на земельном участке в Ташкенте между медресе «Абулкасим», Дворцом Дружбы народов и памятником Алишеру Навои. Напомним, на территории Национального парка намечено расположить комплекс «Городок духовности», куда наряду с новым зданием музея также войдут Международный научно-исследовательский центр Алишера Навои, Национальная библиотека и Узбекский национальный академический драматический театр.





Как сообщили на мероприятии, дизайн-концепция музея включает в себя большое экспозиционное пространство, музейные хранилища, библиотеку, лекторий, кафе, а также террасу на крыше и парк.

На презентации был представлен генеральный план объекта, инженерные и планировочные решения экспозиционного пространства, общественного пространства, хранилища музейных коллекций, конференц-зала, ресторана, кафе и аудиторий, и библиотеки. Проектирование музея ведётся с учётом всех новейших технологий функционирования музейного пространства, отмечается в сообщении.





Ранее Тадао Андо отмечал: «Считаю, что Государственный музей искусств Узбекистана должен выступать символом возрождения и надежды. Я вижу его подобным кораблю, плывущему в море времени. Очень хочу, чтобы моя архитектура вдохновляла людей использовать свои собственные ресурсы и двигаться в будущее».

Как ожидается, полная презентация проекта нового здания Государственного музея искусств будет представлена в апреле 2022 года.

Музей Шёлкового пути





Как ожидается, Музей Шёлкового пути построят в Самарканде, он будет расположен между Университетским бульваром и улицей Бобура Мирзо. Главный вход в здание будет ориентирован на бульвар, а боковой и въезд на подземную парковку музея — на улицу Джами, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе фонда.

Участок, на котором планируется разместить музей, сейчас выглядит так. На предполагаемом месте строительства расположены здания самаркандского филиала «Узпромстройбанка» и общежития. Источник: Яндекс.Карты

Рисунок фасада музея разработан таким образом, что центральная часть здания будет более освещённой, в том числе за счёт большого окна в кровле, а три крыла, напротив, будут несколько затемнены, отмечается в материалах презентации.





«Экспозиция музея будет демонстрировать историю и значимость Великого Шёлкового пути для Центральной Азии и всего мира», — говорится в сообщении Фонда развития культуры и искусства.