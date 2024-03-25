Около 00:10 25 марта на Малой кольцевой автодороге в Чиланзарском районе Ташкента рядом с Университетом мировых языков столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы, автомобиль BMW врезался в заднюю часть Matiz, затем в боковую часть Kia, после чего Kia врезалась в Malibu, ехавшую в этом же направлении.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель и три пассажира BMW, а также водитель и пассажир Kia, им была оказана первая помощь.

Причиной аварии предположительно стала высокая скорость первого автомобиля.

Немного раньше, примерно в 21:10 24 марта, на проспекте Бунёдкор в этом же районе столкнулись шесть автомобилей: Matiz, две Lacetti, Epica, Nexia 3 и Nexia 2. Пострадавших нет.