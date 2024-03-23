Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки людей.

Как сообщила пресс-служба главы государства, «в письме отмечается, что Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения».

Шавкат Мирзиёев передал «искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», отмечается в сообщении.

Вечером 22 марта вооружённые люди открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве. Известно минимум о 40 погибших более 100 раненых.