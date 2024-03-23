Министерство иностранных дел Узбекистана «решительно осуждает террористический акт, совершенный в ТЦ Крокус Сити в Москве», говорится в заявлении, опубликованном в ночь на 23 марта.

«Терроризму не может быть никакого оправдания, призываем к единодушному неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан», — говорится в заявлении.

В МИДе также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 22 марта вооружённые люди открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве. Сообщается как минимум о 40 погибших, более 100 человек получили ранения.