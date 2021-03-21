Празднование Навруза в 1970-1990-х годах

Традиции празднования Навруза много веков. Встречать весну принято народными гуляниями, выступлениями артистов и канатоходцев.



В 2020 году гуляния на Навруз отменили в связи с пандемией коронавируса. В этом году по решению Спецкомиссии праздничные мероприятия пройдут без массового скопления людей.



По запросу «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана предоставил фотографии празднования Навруза в 1970-1990-х годах.