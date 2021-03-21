Празднование Навруза в 1970-1990-х годах

Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Фото обложки: Празднование Навруза на площади Дружбы народов. Ташкент, 1991 год.
Традиции празднования Навруза много веков. Встречать весну принято народными гуляниями, выступлениями артистов и канатоходцев.
В 2020 году гуляния на Навруз отменили в связи с пандемией коронавируса. В этом году по решению Спецкомиссии праздничные мероприятия пройдут без массового скопления людей.
По запросу «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана предоставил фотографии празднования Навруза в 1970-1990-х годах.
Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.
Состязание по перетягиванию каната во время празднования Навруза. Самарканд, 1978 год.
Празднование Навруза на Ташкентском производственно-художественном объединении «Шарк гули». Ташкент, 1990 год.
Участницы ансамбля «Заррин япроклар» Раънохон Хаитова и Солия Рохатова готовятся к выступлению в честь праздника Навруз. Ташкентская область, 1990 год.
Выступление ансамбля «Заррин япроклар». Ташкентская область, 1990 год.
Выступление ансамбля «Заррин япроклар». Ташкентская область, 1990 год.
Выступление ансамбля «Ялла» на 24-часовом марафоне, посвященном празднику Навруз. Ташкент, 1990 год.
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Президент Узбекской ССР Ислам Каримов на празднике Навруз. Ташкент, 1991 год.
Жители махалли «Дустлик» Шаватского района варят сумаляк во время празднования Навруза. Хорезмская область, 1991 год.
Выступление артистов из Хорезмской области на площади Ленина в честь праздника Навруз. Ташкент, 1991 год.
Празднование Навруза на площади Дружбы народов. Ташкент, 1991 год.
Выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Чавки» из Булунгурского района в день празднования Навруза. Площадь Регистан, Самарканд, 1991 год.
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Выступление артистов на площади Дружбы народов в честь праздника Навруз. Ташкент, 1992 год.
Площадь Дружбы народов в день празднования Навруза. Ташкент, 1992 год.
Артисты ансамбля «Тановар» репетируют концертную программу к празднику Навруз. Ташкент, 1994 год.
Празднование Навруза в Гулистане. Сырдарьинская область, 1994 год.
Нукус празднует Навруз. Каракалпакстан, 1995 год.
Президент Узбекистана Ислам Каримов на праздновании Навруза. Ташкент, 1995 год.
Президент Узбекистана Ислам Каримов ест сумаляк и беседует с жительницей Ташкента на празднике Навруз. Ташкент, 1995 год.
Все фотографии принадлежат Национальному архиву кинофотофонодокументов Узбекистана. Право на публикацию фотографий приобретены редакцией «Газеты.uz» Запрещается использование графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.
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