Президент Узбекистана 15 марта подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, которые устанавливают санкции и наказание за оставление ребёнка без опеки за рубежом.

КоАО дополняется статьёй 47−6. За оставление ребёнка — гражданина Узбекистана без надзора в иностранном государстве назначается штраф от 10 до 50 базовых расчётных величин. Правонарушитель также обязан вернуть ребёнка в Узбекистан в течение 30 дней или исправиться.

УК дополняется статьёй 122−1. Она устанавливает уголовную ответственность за то же деяние после применения административного взыскания, либо необеспечение возвращения ребёнка в Узбекистан.

Преступление наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет. Отягчающие обстоятельства могут повлечь лишение свободы вплоть до 8 лет.

Как сообщили ранее в офисе уполномоченного по правам человека, в 2022 году в Узбекистан было возвращено 43 ребёнка, оставшихся без попечения родителей за границей.