Узбекистан предлагает работодателям из Германии восполнить дефицит работников в больницах, металлургии и транспорте, сообщила преcc-служба Агентства по внешней трудовой миграции.

Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев и председатель правления германской Mangold Consulting Клаус Мангольд обсудили вопросы профессионального обучения и привлечение узбекистанцев на востребованные рабочие места в Германии.

В частности, было отмечено, что более 1000 больниц в Германии испытывают нехватку медицинских кадров, и Узбекистан готов восполнить этот пробел, говорится в сообщении.

Спрос на рабочую силу в ФРГ также наблюдается в металлургии, логистике и транспорте, отмечается в сообщении.

«Стороны договорились разработать правовую базу для ускоренной реализации достигнутых соглашений», — добавили в пресс-службе.

При этом в сообщении отмечается, что процесс найма замедляется из-за языковых проблем, в связи с этим предлагается смягчить языковые требования. «В частности, было заявлено, что необходимо сократить продолжительность курсов немецкого языка», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан страны для трудоустройства в зарубежных странах за счёт организованного набора. Позднее агентство объявило набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии.